GEM4ME Ekosisteminin 5 unsuru

Gem4me'nin gelişimi haberci ile başladı: 2016'da Google Play mağazasında Uygulamanın ilk tam sürümü vardı. 2019 yılında Messenger'a MarketSpace ticaret platformu eklendi.

Geliştiriciler, modern bir Çinli için en az bir düzine farklı hizmetin yerini alan WeChat platformunun yoluna devam etti. Avrupa segmentlerinde hala böyle bir ekosistem yok, bu yüzden Elon Musk bir "Avrupa WeChat" yaratmayı teklif etti. Ancak Elon Musk planlar yaparken, Gem4me geliştiricileri bu fikri başarıyla gerçekleştirdi. Peki, Gem4me'de zaten ne var?

HABERCI (Messenger)

Habercinin klasik işlevine çok dikkat etmek buna değmez: herkes, her zamanki gibi bu tür uygulamaları, aramak için çeşitli türlerde (metin, ses, video, resim, çıkartma vb.) hem bir kişiye hem de bir grup insan için. Gem4me'nin temel farkı, herhangi bir limit ve ücretli fonksiyonların olmamasıdır. Örneğin bu uygulamada herhangi bir boyutta mesaj gönderebilir, bin kişiye kadar konferans odaları oluşturabilir ve bir sesli mesajı ücretsiz metin olarak deşifre edebilirsiniz.

TICARET PLATFORMU

Ayrıca herhangi bir sürpriz de yok. (Yasalarca yasaklananlar dışında) herhangi bir mal alıp satabilirsiniz ve ilgili ödemeler minimum olacaktır; çünkü MarketSpace'in komisyon ücretleri her türlü mal için yaklaşık %5'tir. Ürünlere ek olarak, hizmetler sunabilirsiniz - örneğin, bir tasarım uzmanına ders verme veya danışmanlık. Ve bu haberci temelinde oluşturulan Ticaret Platformu sayesinde, bir satıcıyla her yerden daha kolay, daha rahat ve daha güvenli bağlantı kurabilirsiniz.

BLOG-PLATFORMU

Bugün, bir habercide kişisel bir bloga sahip olma fırsatı, benzersiz bir işlev değil, yalnızca Gem4me'de, herhangi bir kullanıcının kendi ilgi alanlarına göre bir içeriği hızlı bir şekilde bulmasını sağlayan yüklü bir kanal kataloğu var. Apps mağazası ilkesine göre oluşturulan kanal kataloğu: en üstte - kullanıcının tercihlerine göre seçilen en ilginç kanallar (uygulamaya ilk girdiğinde bu tercihleri kendisi belirtir), aşağıda - önerilen ve en popüler kanallar, hatta alt - mevcut binlerce blogun genel listesi. Kanalınızda sadece küçük metin notları yapmakla kalmaz, aynı zamanda uzun okumalar (dahili bir düzenleyici vardır) yazabilir, video yükleyebilir ve yayınlayabilirsiniz. Sunucular abonelerden bağış toplayabilir, bunun için gerekli tüm işlevler de vardır.

HABER PLATFORMU

Tüm bloglardaki tüm haberleri tek bir yerden okuma fırsatı, Gem4me'nin diğer klasik habercilerden bir başka farkıdır. Aslında, tüm gönderilerin kronolojik olarak düzenlendiği, herhangi bir sosyal ağın klasik bir haber listesi şeklinde oluşturulan haber platformu. Geliştiriciler, içeriğin çıktısını artırabilecek veya azaltabilecek herhangi bir algoritma kullanmazlar, bu nedenle, arkadaşlarınızdan biri bir şey yazdıysa, mutlaka göreceğinizden emin olabilirsiniz. Geliştiriciler, konuyla ilgili olarak kullanıcının zaten abone olduğu kanallara benzer kanalların teklifleri sayesinde haber akışını genişletmek istiyor.

REKLAM PLATFORMU

Gem4me Ads - Gelişmekte olan yeni sistemdir ve şimdilik test modundadır. Blog sahiplerinin kazanmasını sağlayan bir Reklam platformudur. Burada hem kendi blogunuzun hem de bir üçüncü taraf sitenin reklamını yapabilirsiniz; kullanıcıları bir kanaldaki belirli bir gönderiye veya MarketSpace'deki belirli bir ürüne yönlendirmek. Şimdi geliştiriciler, fiyatlandırmayı hesaplayacak modeli kesinleştiriyor ve test ettikten sonra piyasaya sürülmek üzere Gem4me Ads'i piyasaya sürecekler.

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Ekosistemler kullanıcı için her zaman faydalıdır: tek bir yerde tek bir hizmet değil, bütün bir liste bulur. Aynı zamanda, hizmetler karşılıklı olarak nüfuz eder ve birbirini destekler, modern bir insanın zaten tükenmekte olduğu kolaylık ve zamandan tasarruf sağlar. Çinlilerin WeChat'i var - bizde Gem4me var. Ya da Musk'ı bekleyebilirsin ama o hâlâ biraz meşgul.