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TIMETURK / YAŞAM / Gelinciğe tasma takıp Taksim’de gezdirdi; görenler şaşkına döndü

Gelinciğe tasma takıp Taksim’de gezdirdi; görenler şaşkına döndü

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda gelincik gezdiren turisti görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

3 Saat Önce
2022-01-16 14:24:29
Gelinciğe tasma takıp Taksim’de gezdirdi; görenler şaşkına döndü

İspanyol turist bir aylıkken aldığı gelinciği, arkadaşının köpeğinin emzirerek beslediğini söyledi.

İspanyol Pedro Molina Aparicio Kanarya Adaları'ndan 1 aylık yavru bir gelincik alarak onu evinde beslemeye başladı.

Aparicio, Türk arkadaşı Serkan İvedi'nin evdeki Lluna adındaki köpeğinin gelinciği emzirerek beslediğini görünce şaşkına döndü.

Köpeklerle birlikte büyüyerek evcilleşen gelincik 2 yaşına geldi.

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İSPANYA'DA BIRAKAMAYINCA ONU DA GETİRDİ

İspanya'dan arkadaşı Serkan İvedi ile İstanbul'a turist olarak gelen Pedro Arkas, Pitu adındaki gelinciğini İspanya'da bırakamayınca gerekli izinleri alarak onu da yanında getirdi.

Taksim Meydanı'nda tasma takılıp iki köpekle birlikte gezdirilen gelinciği görenler şaşkına döndü.

Bazıları kişiler fotoğraf çekerken bazı kişiler de gelinciği sevdi.

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EVDEKİ KÖPEK EMZİREREK ANNELİK YAPTI

Serkan İvedi "Gelinciği 1 aylıkken aldık, şu an 2 yaşında. Köpeklerle beraber evcilleşti. Bir sıkıntı olmadı.

İspanya Kanarya Adaları'ndan getirdik. Türkiye'de gerekli yerlerle görüştük. Aynı kedi gibi, aşıları yapıldı, çipleri takıldı ve getirdik.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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