Gelin ve damatlar için düğün kredisi rehberi

Evlilik uzmanları en iyi düğün için imkanların seferber edilmesine gayret gösterirken finansal uzmanlar da bu düğünlerin nasıl daha ekonomik yapılacağına ilişkin kafa yormaya devam ediyor...

Evlilik kararı aldıktan sonra karşımıza düğünün nerede, ne şekilde ve nasıl yapılacağına dair soru işaretleri çıkmaktadır. Evlenmek isteyen çiftler her geçen gün sayısal olarak artmaya devam ederken evlilik sürecinin masrafları da çığ gibi büyüyor.

Evlilik uzmanları en iyi düğün için imkanların seferber edilmesine gayret gösterirken finansal uzmanlar da bu düğünlerin nasıl daha ekonomik yapılacağına ilişkin kafa yormaya devam ediyor...

Geçen yıl 487 bin 270 çift evlendi

Evlenen çiftlerin sayısı 2019 yılında 542 bin 314 iken 2020 yılında yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu.

Bu süreçte elbette pandeminin devamında getirmiş olduğu kısıtlamalar da sayının azalmasında etkili oldu.

Evlilik planları yapılırken çiftlerin de özellikle maddi anlamda iyi bir planlama yapmaları önem arz ediyor.

Ekonomik bir tutum takınarak hareket eden ve planlarını ileriye dönük kurgulayan çiftlerin bu süreci daha rahat atlatabildikleri de bir gerçek.

Evlilik planlama aşamaları

Evlilik kararının alınması kadar evlilik töreninin nerede, nasıl, hangi şartlarda ve hangi ekonomik durumla gerçekleştirileceğinin hesaplanması önem taşıyor. Çiftlerin bu önceliklerini belirlemesi şart.

Evlilik sürecinin; kız isteme, söz, nişan, kına gecesi ve düğün gibi birçok farklı aşamadan oluştuğu malum ve bu aşamalarda manevi adımlar kadar maddi adımlar da iyi takip edilmek durumunda.

Gelenek ve göreneklerin, daha doğrusu beklentilerin, maddi bir imkan gerektirdiği hepimizin malumu.

Gelinlik ve damatlık belirleme adımı

Bu aşamaların bazıları gereksiz, bazıları ise size eğlenceli görünebilir. Nişan evde mi yoksa salonda mı olacak, kına gecesi için ayrı bir mekan mı tutulacak yoksa düğün yapılmayacak mı? şeklindeki soruların içinin doldurulması şart. Çiftlerin tercihlerini ve beklentilerini maddi imkanları ölçüsünde belirleyerek hareket etmeleri gerek.

Aylar öncesinden seçilen gelinlik ve damatlık ayrı bir maddi imkan gerektiriyor.

Hemen herkes nikah ve düğününde kusursuz görünmek ister ve bu yüzden hayallerindeki gelinliği ve damatlığı almayı amaçlar. Ancak bu konuda gerçekçi olmak lazım. Bütçenizi aşan modeller, ileri süreçte sorun çıkarabilir. Masraf kalemi skalanızı iyi oluşturmalısınız.

Gelinler ve damatlar maddi imkanlarını belirlerken gerek damatlık gerekse gelinliği ileride giyip giyemeyeceklerini saptayarak onun kiralanmasının mı satın alınmasının mı daha rasyonel olduğunu bilmek durumundalar.

Bir gelinliğe satın alarak da kiralayarak da sahip olunabilir ve bunun da ayrı bir bütçelemesi var.

Düğününüzün türüne göre masraf

Düğünün nasıl olacağı hakkında ortak bir karar alınmalı. Görkemli bir ortamda mı olacak, kırda mı olacak yoksa klasik salon düğünü mü olacak...Bunların belirlenmesinin ardından organizasyonda profesyonel destek ekibinin bulunup bulunmaması kararı verilir. Bu da kına gecesinden itibaren başlayan bir masraf demek.

Düğün mekanının seçiminde bütçenize göre lokasyonlar belirlemelisiniz.

Örneğin bir salon ile anlaştığınızda o salonda kullanılacak malzemelerden servis edilecek içeceklere ve garsonların beklentilerine kadar maddi bir projeksiyon oluşturmalısınız.

Düğününüzü elbette bütçenize göre sahilde şatafatlı bir mekanda, denizin ortasında bir yatta , evinize yakın bir kır bahçesinde ya da mahalle arasında salonda yapabilirsiniz. Bunlar tamamen sizin bütçenizle ilgili bir durum

Kredi çekme planı yaparken

Evlilik adımı atarken düğün masraflarının temini için kredi çekme durumunda da kalabilirsiniz.

Beyaz eşyaların alınmasından mobilyaların düzülmesine kadar geniş bir harcama ağı sizi beklemektedir. Eğer eviniz kirada olacaksa uygun bir kiralık evi işin başında tutmuş olmanız lazım. Düğün ile ilgili kredi çekme planınız var ise düğün sonrası düğünde toplanan para ya da zıynetleri mi değerlendireceksiniz yoksa eşe dosto borçlanıp devamında ödeme planı mı oluşturacaksınız...Buna da önceden karar vermeniz gerekmekte.

Çeyir ve düğün kredisi ihtiyacınızı görür mü?

Düğün kredisi çekerken önceliğiniz çevrenize, yani eşe dosta borçlanmanız olmalı. Bankalara ne kadar az borçlanırsanız ileride ödeme planında sıkışıklık yaşamanız daha risksiz bir durum ortaya çıkaracaktır.

Bugün hemen her banka çeyiz kredisi, evlilik kredisi ya da düğün kredisi adı altında kredi sunuyor.

Bu tarz kredilere başvururken size ekstra masraf çıkarıp çıkarmadıklarına iyi bakmanız gerek. Bunun yanısıra çekeceğiniz bu kredilerin hangi bankada hangi faiz oranlarına sahip olduğunu bilmeniz şart. Geri ödeme planında size hangi avantajları sunuyor bunu da ilgili bankadan, gerekirse birebir gidip sorgulayıp, yüzyüze öğrenmenizde fayda var.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.