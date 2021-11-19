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TIMETURK / YAŞAM / Geçtiğimiz hafta doğum yapan Bergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çektiğini anlattı

Geçtiğimiz hafta doğum yapan Bergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çektiğini anlattı

Kızı Leyla'ya kavuşan Bergüzar Korel, doğum anında çekilmiş yeni fotoğraflarını paylaştı.

2 Saat Önce
2021-11-19 16:48:51
Geçtiğimiz hafta doğum yapan Bergüzar Korel 11 saat doğum sancısı çektiğini anlattı

Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti oğulları Ali ve Han'dan sonra kız bebeklerini kucaklarına aldı. 3 Kasım'da kızı Leyla'yı dünyaya getiren Korel hamilelik sürecini sevenleriyle paylaştı.

Hastanede çekilen fotoğraflarını paylaşan oyuncu yaşadıklarını şu cümlelerle anlattı:

"Dünyaya geliş hikâyesi ilk günden son ana kadar nev-i şahsına münhasır oldu Leyla'nın... Evden çıkarken gümbür gümbür gelen sancılara rağmen 'Sabah 10:00'da ancak doğururum ben bu kızı' dedim hastanenin kapısından içeri girerken. Doktorum 40. haftanın sonlarına doğru 'Bu kızın gelmemesinin var bir sebebi kordonu kısa olabilir' demişti. Saatler geçmesine ve vücudum bebeğin gelmesi için tüm hazırlıklarını tamamlamasına rağmen kızımız hala gelmiyordu.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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