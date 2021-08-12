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Gaziantep'te terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

Gaziantep'te terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

8 Dakika Önce
2021-08-12 09:48:37
Gaziantep'te terör operasyonunda 12 kişi gözaltına alındı

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK'ya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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