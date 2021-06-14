DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

BAE’den sonra İsrail’e bir tebrikde Bahreyn’den
Altay'da Anastasios Chatzigiovanis sesleri
Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya üye olacağını açıkladı
Havuzlupark için Büyükşehir devrede
Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı
Biden’dan Erdoğan ile görüşmesinin ardından açıklama
''İsrail, Hamas'ın saldırılarına karşı Demir Kubbe bataryaları takviye ediyor''
Part time çalışanlar aşı olacak mı? Part time çalışanlar aşı olacak mı? Yarı zamanlı çalışanlar aşılanacak mı?
Biden'dan ''Trump'' sorusuna sert yanıt: Bir rahat verin!
2 milyon ağır hasarlı araç trafikte dolaşıyor
İsteğe bağlı sigortalılar aşı olacak mı? Bağ-kur aşı randevusu verildi mi? Sigortasını kendi ödeyenler aşı olacak mı?
Çalışan herkes aşılanacak mı? Ücretsiz izinde olanlar aşılanacak mı? Bağ-Kur'lular aşılanacak mı?
BAE’den yeni İsrail hükümetine tebrik
Erdoğan’dan Biden ile görüşmesinin ardından kritik açıklamalar
Yeni haftada piyasaları neler bekliyor?

Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
14.06.2021 23:13:36
Gaziantep'te feci kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Ahmet Arslan yönetimindeki 13 FD 395 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolunun 40. kilometresindeki kırsal Atalar Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otomobildeki Kadir Dikmen ve Ferhat Yiğituşağı'nın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Ahmet Arslan, Mehmet Karayılan ve Mehmet Kalkan ise 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Kalkan, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Araçtakilerin, Nurdağı'nda katıldıkları taziye ziyaretinden döndüğü öğrenildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş