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TIMETURK / YAŞAM / Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı yaptığına ilişkin bir kılavuz yayınladı. Peki ama hangi kadrolardan kaç eğitim görevlisi alımı yapılacak? Endüstri Mühendisi, Bilgisayar Mühendisi, Temel Tıp Bilimleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Temel İslam Bilimleri, Mütercim ve Tercümanlık, Ebelik bölümleri öğretim üyesi alımı yapılacak. Eğitim görevlisi iş ilanları ve alım şartları...

24 Dakika Önce
2021-12-14 19:06:25
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri ile Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve atanma kriterleri yönergesi uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alımı

1- Doçent kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doçentlik belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)

2- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların; Dilekçeleri ekinde özgeçmişini, tasdikli doktora belgesini, 1 (bir) adet fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, yayın listesini ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takımı elektronik ortamda, 1 takımı ise basılı olmak üzere toplam 5 takım dosya ile birlikte şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca, kamu hizmetinde bulunanların hizmet belgelerini müracaat dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.

gaziantep üniversitesi öğretim üyesi alımı

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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