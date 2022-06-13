Gazi Erçel kimdir? Gazi Erçel neden vefat etti? Gazi Erçel cenaze töreni, nereye defnedildi?

Gazi Erçel kimdir? Ekonomist Gazi Erçel'in vefatı, sevenlerini yasa boğdu. 1996 yılında Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Erçel, 2001 yılına kadar görevde kalmıştı. Gazi Erçel neden vefat etti? Gazi Erçel cenaze töreni, nereye defnedildi? İşte detaylar...

Ekonomist Gazi Erçel'in vefatı, sevenlerini yasa boğdu. 1996 yılında Merkez Bankası Başkanı olarak atanan Erçel, 2001 yılına kadar görevde kalmıştı. Gazi Erçel neden vefat etti? Gazi Erçel cenaze töreni, nereye defnedildi? İşte detaylar...

Gazi Erçel kimdir?

Tam adıyla Süleyman Gazi Erçel 20 Şubat 1945 doğumlu bürokrattır.

1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat bölümünü bitirdi. 1976 yılında Vanderbilt Üniversitesi'nde master yaptı. Bankalar Yeminli Murakıpılığı, Hazine Genel Müdür Yardımcılığı, IMF İcra Direktör Yardımcısı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Hazine Genel Müdürlüğü, Yaşar Holding'te Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Murahhas Üyeliği ve Yaşar Grubunun çeşitli kuruluşlarında Yönetim Kurulu Üyeliği, Tütünbank Genel Müdürlüğü yaptı.

1996 yılında Merkez Bankası Başkanlığı'na getirildi. 2001 yılı Şubat ayında çıkan anayasa kitapçığı krizi'nin yol açtığı 2001 Türkiye ekonomik krizinde 1 Mart 2001 tarihinde görevinden istifa etti.

Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığının yanı sıra, İstanbul Aydın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğretim görevlisi olarak ders verdi. 13 Haziran 2022'de İstanbul'da hayatını kaybetti.

Gazi Erçel neden vefat etti?

Merkez Bankası resmi Twitter hesabından; "1996-2001 yılları arasında Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmış olan Sayın Gazi Erçel'in vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm yakınlarına başsağlığı dileriz." sözleriyle birlikte Erçel'in fotoğrafı paylaşıldı.

Uzun süredir karaciğer rahatsızlığı yaşayan Gazi Erçel, yakalandığı Covid-19 nedeniyle evinde tedavi görüyordu. Önceki gün rahatsızlığı arttığı için Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Erçel, dün gece yarısı hayatını kaybetti.

Gazi Erçel cenaze töreni, nereye defnedildi?

Gazi Erçel'in cenaze işlemleri henüz netleşmedi. Töreni de henüz yapılmayan Erçel'in nereye defnedileceği bilinmiyor. Ailesi ve yakınları tarafından yapılan açıklamalardan sonra durum netlik kazanacaktır.