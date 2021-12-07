Yeni Akit Gazetesi yazarlarından Yılmaz Yalçıner, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Gençlik yıllarında ülkücü hareketin içinde bulunan gazeteci Yılmaz Yalçıner vefat etti.

YILMAZ YALÇINER KİMDİR?

1946 yılında Ankara Hacettepe'de dünyaya gelen Yılmaz Yalçıner, ilk ve ortaöğreniminin ardından Ankara Erkek Lisesi'ni tamamlamış, 1967'e Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesinde tahsiline devam etmiş ve 1972 yılında İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Yüksek Okulundan mezun olmuştur. Köşe yazarı, yazı işleri müdürü, çizer olarak Bugün, Bizim Anadolu ve Son Havadis, Sebil gibi haftalık gazetelerde çalışan Yalçıner, daha sonrasında 1965-1975 yılları arasında Ankara merkezli olarak Kuvayı Milliye, Adım ve Vesika dergilerini çıkarmıştır. Cuma dergisi ve Yeni Akit gazetesinde yazan Yalçıner'in Yokuşlarda Susamak adlı bir romanı bulunmaktadır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.