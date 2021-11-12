Gazeteci Mine Kırıkkanat darp edildi
İstanbul Kadıköy'de gazeteci Mine Kırıkkanat, tartıştığı Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu turist çift tarafından darp edildi.
2021-11-12 11:02:50
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde gazeteci Mine Kırıkkanat ile bebek arabasıyla önünde ilerleyen Birleşik Arap Emirlikleri uyruklu uyruklu çift arasında dün saat 16.30 sıralarında tartışma çıktı.
Kaldırımda ilerleyemediği için tepki gösterdiği iddia edilen Kırıkkanat'a önce kadın turist saldırdı.
Kadın turistin tartakladığı Mine Kırıkkanat'a erkek turist gelerek tokat attı. Araya çevredekiler girdi.
Yüzünden yaralanan Mine Kırıkkanat, İskele Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.
Kırıkkanat, daha sonra polis eşliğinde Haydarpaşa Numune Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı.
Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Kaynak: hurriyet.com.tr
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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