Gazeteci Mehmet Akif Ersoy trafik kazası geçirdi!

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, bugün sabah erken saatlerde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde kaza geçirdiğini açıkladı.

Habertürk spikeri Mehmet Akif Ersoy, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü (FSM) üzerinde bir kaza geçirdi. Ersoy iyi olduğunu duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Habertürk TV sunucusu, gazeteci Mehmet Akif Ersoy Ersoy, ''Az önce FSM çıkışında kaza yaptık. Daha doğrusu bizden önce bir kaza olmuş, trafik polisleri araçları durduruyordu. Hepimiz yavaşladık ama arkadan gelen bir araç sanırım 150 km ile falan bana çarptı" ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.