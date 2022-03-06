Gazeteci Batuhan Yaşar vefat etti

İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi ve Türkiye gazetesi yazarı Batuhan Yaşar hayatını kaybetti.

Türkiye Gazetesi yazarı ve İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar, yaklaşık bir yıldır tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

SİYASİLERDEN TAZİYE MESAJI

Batuhan Yaşar için siyasiler taziye mesajı yayımlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gazeteci ve yazar, İhlas Medya Grubu Ankara temsilcisi Batuhan Yaşar kardeşimiz, tedavisinin yoğun bakımda sürdürüldüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayata veda etti. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına ve medya camiasına başsağlığı ve sabır diliyorum” ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Allah rahmet eylesin. Ailesine, yakınlarına ve okurlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Sevgili Batuhan Yaşar Ne büyük kayıp. Ne derin acı... Mevla ruhunu şâd, mekanını cennet, makamını âli eylesin” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı paylaşımda, “Türkiye'de, yakın siyasi tarihin önemli tanıklıklarını tüm gerçekliğiyle yaşayan, mesleğini çok seven, İhlas Medya Grubu Ankara Temsilcisi Gazeteci Batuhan Yaşar'a Allah'tan rahmet; ailesi, dostları ve çalışma arkadaşlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah” ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

“Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet, makamı âli olsun İnşallah.”

BATUHAN YAŞAR KİMDİR?

Afyon'un Emirdağ ilçesinde 1970 yılında doğan Yaşar, gazetecilik mesleğine 1988'de Türkiye gazetesinde başladı.

Yaşar, 1994 yılına kadar sırasıyla sağlık, polis-adliye, ve Başbakanlık muhabirliği yaptı. TGRT ve Türkiye Gazetesinin Londra muhabirliği görevini de yürüten Yaşar, 2000 yılında TGRT Ankara Haber Müdürlüğü görevine getirildi, 2007'de İhlas Haber Ajansı (İHA) Ankara Temsilciliği ve 2011'de de TGRT Ankara Temsilciliği görevlerine getirildi. Yaşar, 2018'den bu yana da İhlas Medya Ankara Temsilciliği görevini yapıyordu. .