Futbol ve Oyun Yapımcılığından Rap'e Uzanan Ömür” Yiğit Duman

Henüz 20 yaşında olan Yiğit Duman, en son rap albümü ‘Bana Anlatma’ daki çıkış parçasına çektiği klibi “Sakinleş” ile parlamış olsa da bu genç ömrüne pek çok yaşanmışlık sığdırmıştır.

2001 Düzce doğumlu olan Yiğit Duman, Henüz 4-5 yaşlarındayken futbol oynamaya başlamış; 10 yaşında Boluspor'a transfer olmuş ve bu yaşından itibaren de profesyonel anlamda futbol oynamaya başlamıştır.Bu süreçte üç büyüklerden teklif almış olmasına rağmen Boluspor 'da oynamaya devam eden Yiğit Duman, 3 kez Milli Takıma davet edilmiştir.

Spor kariyerine devam ederken bir taraftan müzik çalışmaları, diğer taraftan kitap çalışmaları ve oyun yapımcılığına da zaman ayırmayı başarmış olan Yiğit Duman, “O zamanlar o kadar çok enerjim vardı ki nereye harcayacağımı bilemiyordum. Çok az uyku bana yetiyordu ve hemen şarj oluyordum. Annemle antrenmana gidip geldikten sonra derslerimi yapıp, oyun oynuyordum. Ama oyundakilerden daha iyi ve gelişmiş silahları kafamda hayal ediyordum. Bunu nasıl yapacağımı düşünürken oyun yapımcılarına e-postalar atmaya başladım. Sonunda Türkiye'nin ilk 3D oyunu olan ‘Pusu: Uyanış' oyununun yapımcısı Cem Uzunlar tarafından özel ve kapalı bir gruba dâhil edildim. Burada iyice piştim ve çok şey öğrendim. Bu sayede 2D ve 3D animasyon alanında uzmanlaştım. Counter Strike isimli oyuna da pek çok mod tasarladım. Bu oyunun oyuncusuydum ve Türkiye ayağında klan olarak sayısız defa birinci olduk.” diyerek o günleri nasıl geçirdiğini anlattı.

15 Yaşında ‘Merlin Kazanı' isimli sitede yazmaya başlayan Yusuf Yiğit Duman'ın; Ben Anlamam, Gamepaty, Play4UK vb. oyun sitelerinde yazdığı yazılarından ‘Bitmeyen Saatler' en çok sevilen yazı dizileri arasında yer almıştır. 15 yaşında yazmaya başladığı ‘Anlam Çıkar' isimli kitabını Semerci Yayınları'ndan 17 yaşındayken çıkararak kitapçılardaki raflarda sergilenmeye başlamıştır.

17 yaşında aktör Ümit Okur tarafından desteklenerek ‘Best Model of Turkey' yarışmasına katılıp yarı finale kalmayı başaran Duman, Neşe Erberk Ajansı ile anlaşmış olmasına rağmen günümüzde halen aktif bir ajansla anlaşması yoktur. Pandemiden önce çekimlerinin başlaması planlanan‘ Max Payne: Seclusion' isimli dizinin çekimleri askıya alınmıştır.

18 yaşında ‘Kararı Tanrı'dır' isimli single'ı Netd Müzik'ten yayınlanmış olsa da 19-20 yaşında rap müziğe dönüş yapan Yiğit Duman, ‘Bana Anlatma' isimli rap albümünü dünya çapında sıkı bir çalışmayla sürdürüyor ve yine dünya çapında bir PR çalışmasıyla lanse ediyor. Bu albümde yer alan ‘Sakinleş' isimli parçasına yaptığı klip yayınlandığı 3. Günde TOP 20'de 16. Sıradan girdi. İlk haftasında 100 BİN görüntülenmeyi aşan klip rap hayranları tarafından çok beğenildi ve otoritelerden güzel yorumlar aldı.

Şimdilerde hazırlamış olduğu sürprizlerle hayranlarının karşısına çıkacağı güne iple çektiğini söyleyen Yiğit Duman heyecanını, “Sakinleş isimli parçaya çektiğim klibin başarısı beni çok mutlu etti. Ama başarı öyle güzel bir motivasyon kaynağı ki beni daha güzel ve başarılı işler yapmam için teşvik ediyor. Şimdilerde sürpriz bir isimle yapacağım düetin hazırlıkları ile birlikte ikinci klibimin ön çalışmalarına odaklanmış bulunuyorum. Hayranlarımın ve sevenlerimin karşısına en mükemmel şekilde hazırladığım bu sürprizlerle çıkacağım gün için sabırsızlanıyorum. “ şeklindeki sözleri ile ifade etti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.