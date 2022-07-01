Oyun sektöründe çalışmalarda bulunan Furkan Güven, “Eternal Fire benim hayallerimden biriydi. Hayalimi gerçekleştirebilmiş olmaktan dolayı oldukça mutluyum. Yeni projelerde de yer almak ve çalışmalarımı kesintisiz bir şekilde sürdürmek istiyorum.” ifadelerinde bulundu.

Kariyer hayatına kurumsal bir şirkette başlayan, daha sonra kendi yolunu çizerek oyun sektöründe çalışmalarda bulunmaya başlayan Furkan Güven, konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu: “Uzun yıllar Ankara'da özel bir şirkette IT Yöneticisi olarak çalışmalarda bulundum. Daha sonra kariyer hayatımda kendi yolumu çizmem gerektiğine karar vererek iş arkadaşlarımla birlikte kendi bilişim şirketimi kurdum. Hayallerimi gerçekleştirme noktasında ilk adımı atmış oldum. Çocuk yaşlarımdan beri oyunlara büyük bir ilgi duyuyordum. Bu nedenle kariyer hayatımı oyun sektörüne doğru yönlendirmem gerektiğine karar verip bu konudaki çalışmalarımı hızlandırdım. Oyuncu Mağazası adında bilgisayar donanımları, e-sporcu donanımları başta olmak üzere birçok ürünün satışında bulunduğum mağazamı açtım. Ardından Eternal Fire olarak bilinen e-spor takımını birkaç arkadaşım ile birlikte kurdum. CS: GO içerisinde yer alan takımımız büyük bir başarı elde etti.”

Oyun Sektörü Sürekli Dinamik Olmayı Zorunlu Kılıyor

Oyun sektörünün sürekli dinamik olmayı zorunlu kıldığını belirten Furkan Güven, konuyla ilgili açıklamalarına şu sözlerle devam etti: “Oyun sektörü oldukça canlı bir sektör. Bu nedenle sektörde yer edinebilmeniz için sürekli farklı projeler gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eternal Fire bizim için önemli bir projeydi. Kısa sürede başarılar elde eden takımımız, dünyada top 20 içerisine dahil oldu. Farklı başarılar elde etmeye devam ettiği için Eternal Fire'ın bizim için çok özel olduğunu belirtmem mümkün.”

Yeni Projeler İçerisinde de Yer Alacağım

Yeni projeler içerisinde yer almak istediğini, bu konuda çalışmalarda bulunacağını belirten Furkan Güven, “Oyun sektöründe yeni projeler geliştirmek beni mutlu ettiği için yoğun bir çalışma döneminde bile hiç rahatsız olmuyorum. Aksine sürekli yeni neler yapabilirim, çalışmalarımı nasıl sürdürebilirim sorgulamaları içerisindeyim. Yeni projeler içerisinde yer alarak geliştiğimi de düşünüyorum. Bu nedenle farklı projeler geliştirebilmek için sıkı bir çalışma dönemi içerisinde yer aldığımı ve çalışmalarımı titizlikle sürdürdüğümü söyleyebilirim.” sözleriyle açıklamalarını sonlandırdı. .