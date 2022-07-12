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Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan taktı.

3 Saat Önce
2022-07-12 12:51:52
Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin hayatlarını birleştirecek.

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın nişan yüzüklerini taktığı çift ilerleyen günlerde dünya evine girecek.

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