Fuat Oktay ile Hümeyra Şahin evleniyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin nişanlandı. Çiftin nişan yüzüklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan taktı.