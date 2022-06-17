Fuad Omerovic kimdir ?

Fuad Omerovic kendisini tarif ederken “küçüklüğünden beri herkesten farklı şeyler yapacağından emin olduğunu” dile getirdi.

Hayatında ilk olarak ailesi istediği için normal yolu deneyerek okula gitti ve bir meslek edindi.

Çok başarılı bir kickboxcu oldu ve bu işi profesyonel olarak yapmaya başladı. En büyük hayali se kickboxta dünya kupasını kazanmaktı.

Daha sonra talihsiz bir şekilde büyük bir sakatlık yaşadı ve kickboxu bırakmak zorunda kaldı.

Sakatlıktan sonra yeni bir kapı aralamak isteyen Omerovic yeni bir maceraya atıldı.

Pes etmemeyi ve spordaki disiplinini özel hayatında da uygulamaya devam etti ve çok başarılı bir iş adamı olmaya karar verdi.

Omerovic bu yolda çok fazla arkadaşını kaybetti ve çok iniş çıkış yaşadı.

Hayatının en zor 3 senesini geçirdi. Büyük firmalarda sırf işi öğrenmek için ücretsiz olarak çalıştı. Her gün büroda uyudu, spor salonunda duş aldı ve sadece pilav, yulaf ile beslendi.

İnternette çok değişik metodlar denedi ve bunların birçoğunda başarısız oldu. Ancak en son E-Commerce/ Dropshipping'de işi rast gitti ve hayalini kurduğu başarıya imza attı.

Bu işin tamda onun için olduğu anladı. Gece gündüz aklını ve kalbini bu işe vererek sonunda milyoner oldu.

Omeroviç'in başarısını gören ailesi ve akrabaları nasıl bu kısa zamanda bu kadar başarılı olduğunu onlara da öğretmesini istedi.

Herkese yardım etmek isteyen Omerovic bu işten çok iyi anladığını gördü ve tüm bilgilerini başkalarına da aktarmak istedi.

Çok fazla kişinin işi öğretmesini istemesi üzerine bir firma kuran Omerovic bu firmada işi öğrenmek isteyenler için mentor oldu.

Şu an Almanya'da en başarılı ve en kısa zamanda yükselen firmanın kendisine ait olduğu söyleyen Omerovic 500 kişinin mentorluğunu yaptığını dile getirdi.