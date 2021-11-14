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Fren tutmadı, 6 aracı ezdi

Başkentte freni boşalan kamyon, park halindeki araçları ezdi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı, 6 araçta maddi hasar oluştu.

1 Saat Önce
2021-11-14 20:11:12
Fren tutmadı, 6 aracı ezdi

Edinilen bilgiye göre, Keçiören Bölük Caddesi'nde park halindeki 06 BJ 5025 plakalı kamyonun freni boşaldı.

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Önündeki aracı sürükleyerek ilerleyen kamyon, cadde üzerindeki apartmanın balkonuna çarparak Bizim Caddesi'nde park halindeki 06 YL 175 plakalı otomobilin üzerine düştü. Önünde sürüklediği araç ise çarpışmanın etkisiyle yolun karşına geçerek, 2 araca daha hasar verdi.

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Çok sayıda polis, itfaiye ve ambulansın sevk edildiği kazada ölen ya da yaralanan olmazken, kamyonun da aralarında bulunduğu 6 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza bölgesinde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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