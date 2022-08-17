Freddie Mercury Kimdir? Freddie Mercury Biyografisi

Rock dünyasının en yetenekli ve ilgi çekici sanatçılarından, Queen grubunun kralı olarak bilinen Freddy Mercury hayatı ve kişiliği ile müzik dünyasına damga vurmuş sanatçılardan birisidir. Arama motorunda en çok araştırılan ünlü isimler Freddy Mercury ’nin hayatı merak edilmekte. Sizler için bu konu hakkında merak edilen detaylara değineceğiz. İşte tüm detaylar...

Freddie Mercury Kimdir?

Asıl adı Farrokh Bulsara olan Freddy Mercury, 5 Eylül 1946 Tanzanya Stone Town doğumludur. Ünlü şarkıcı ismini Queen kurulduğunda resmi olarak değiştirdi. Mercury 8 yaşına geldiğinde ailesi onu Hindistan'ın Bombay şehrinde yer alan (şimdi Mumbai) bir yatılı okula gönderdi. Yatılı okulda piyano eğitimi aldı. Bu yıllarda ilk grubu Hectics'e katıldı. Mercury, Londra'da Ealing Sanat Okulu'na girdi ve birkaç müzisyenle arkadaş oldu.1969'da Mercury, solist olarak Ibex adlı bir gruba katıldı. Mercury, 1960'larda Londra'ya taşındığında gelecekteki grup arkadaşları davulcu Roger Taylor ve gitarist Brian May ile tanıştı. Üçlü daha sonra 1971'de basçı John Deacon ile bir araya geldi ve Queen adını verdikleri dörtlü grup 1971 Haziran ayında ilk konserini verdi. 1973'te grup Queen adlı ilk albümünü ve 1974'de ikinci albümleri Queen II'yi çıkardı. Birçok şarkı ve albüm çıkaran grup kısa süre içerisinde tüm dünyada en çok dinlenen müzik grupları arasında yer aldı. Freddy Mercury, 24 Kasım 1991'de Londra'daki konağında AIDS ile ilişkili bronşiyal pnömoniden hayata gözlerini yumdu.

Aldığı Ödüller

1977 NME Yılın Pisliği Ödülü

1992 BRIT Müziğe Olağanüstü Katkı Ödülü

Albümleri

Bad Guy (1985)

Barcelona (1988, Montserrat Caballé ile birlikte)

Ölümünden sonra yayımlananlar:

The Freddie Mercury Album/The Great Pretender (1992)

The Solo Collection (10 CD ve 2 DVD)/Solo (3 CD) (2000)

Lover of Life, Singer of Songs — The Very Best of Freddie Mercury Solo (2006)

Solo seçilmiş şarkılar

Love Kills (1984)

I Was Born to Love You (1985)

Made in Heaven (1985)

Living on My Own (1985)

Time (1986)

The Great Pretender (1987) (1993'te tekrar yayımlandı)

Barcelona (Montserrat Caballé ile birlikte (1987), 1992'de tekrar yayımlandı)

In My Defence (1992)

Living on My Own (No More Brothers remiksi, 1993)

Love Kills (Sunshine People Remiksleri, 2006)

Queen grubuyla yayınladığı albümler

1973 - Queen

1974 - Queen II

1974 - Sheer Heart Attack

1975 - A Night At The Opera

1976 - A Day At The Races

1977 - News Of The World

1978 - Jazz

1979 - Live Killers

1980 - The Game

1980 - Flash Gordon

1981 - Greatest Hits

1982 - Hot Space

1984 - The Works

1986 - A Kind Of Magic

1986 - Live Magic

1989 - The Miracle

1989 - Queen At The Beeb

1991 - Innuendo

1991 - Greatest Hits II

1992 - Live At Wembley'86

1992 - The 12" Collection

1992 - Classic Queen

1995 - Made In Heaven

1995 - Queen In Nuce

1997 - Queen Rocks

1999 - Greatest Hits III

2000 - The Platinum Collection

2004 - Live At The Bowl

2007 - Rock Montreal

Queen albümlerinde bulunan şarkıları

1973 – Keep Yourself Alive (Queen)

1973 – Great King Rat (Queen)

1973 – My Fairy King (Queen)

1973 – Liar (Queen)

1973 – Jesus (Queen)

1973 – Seven Seas Of Rhye (Enstrumental) (Queen)

1974 – Ogre Battle (Queen II)

1974 – Fairy Feller's Master-Stroke (Queen II)

1974 – Nevermore (Queen II)

1974 – The March Of The Black Queen (Queen II)

1974 – Funny How Love Is (Queen II)

1974 – Seven Seas Of Rhye (Queen II)

1974 – Killer Queen (Sheer Heart Attack)

1974 – Flick Of The Wrist (Sheer Heart Attack)

1974 – Lily Of The Valley (Sheer Heart Attack)

1974 – In The Lap Of The Gods (Sheer Heart Attack)

1974 – Bring Back That Leroy Brown (Sheer Heart Attack)

1974 – In The Lap Of The Gods… Revisited (Sheer Heart Attack)

1975 – Death On Two Legs (A Night At The Opera)

1975 – Lazing On A Sunday Afternoon (A Night At The Opera)

1975 – Seaside Rendezvous (A Night At The Opera)

1975 – Love Of My Life (A Night At The Opera)

1975 – Bohemian Rhapsody (A Night At The Opera)

1976 – You Take My Breath Away (A Day At The Races)

1976 – The Millionaire Waltz (A Day At The Races)

1976 – Somebody To Love (A Day At The Races)

1976 – Good Old-Fashioned Lover Boy (A Day At The Races)

1977 – We Are The Champions (News Of The World)

1977 – Get Down, Make Love (News Of The World)

1977 – My Melancholy Blues (News Of The World)

1978 – Mustapha (Jazz)

1978 – Jealousy (Jazz)

1978 – Bicycle Race (Jazz)

1978 – Let Me Entertain You (Jazz)

1978 – Don't Stop Me Now (Jazz)

1980 – Play The Game (The Game)

1980 – Crazy Little Thing Called Love (The Game)

1980 – Don't Try Suicide (The Game)

1980 – Ming's Theme (Flash Gordon)

1980 – The Ring (Flash Gordon)

1980 – Football Fight (Flash Gordon)

1980 – The Kiss (Flash Gordon)

1980 – Vultan's Theme (Flash Gordon)

1982 – Staying Power (Hot Space)

1982 – Body Language (Hot Space)

1982 – Life Is Real (Hot Space)

1982 – Cool Cat (Hot Space)

1984 – It's A Hard Life (The Works)

1984 – Man On The Prowl (The Works)

1984 – Keep Passing The Open Windows (The Works)

1984 – Is This The World We Created? (The Works)

1986 – Pain Is So Close To Pleasure (A Kind Of Magic)

1986 – Friends Will Be Friends (A Kind Of Magic)

1986 – Princes Of The Universe (A Kind Of Magic)

1989 – Party (The Miracle)

1989 – Khashoggi's Ship (The Miracle)

1989 – The Miracle (The Miracle)

1989 – Breakthru (The Miracle)

1989 – Rain Must Fall (The Miracle)

1989 – My Baby Does Me (The Miracle)

1989 – Was It All Worth It (The Miracle)

1991 – I'm Going Slightly Mad (Innuendo)

1991 – Don't Try So Hard (Innuendo)

1991 – All God's People (Innuendo)

1991 – Delilah (Innuendo)

1991 – The Hitman (Innuendo)

1991 – Bijou (Innuendo)

1991 – The Show Must Go On (Innuendo)

1991 – Mad The Swine (Innuendo)

1995 – It's A Beautiful Day (Made In Heaven)

1995 – Made In Heaven (Made In Heaven)

1995 – Let Me Live (Made In Heaven)

1995 – Mother Love (Made In Heaven)

1995 – I Was Born To Love You (Made In Heaven)

1995 – A Winter's Tale (Made In Heaven)

Freddie Mercury Ölüm Nedeni

Freddie Mercury, yaptığı bir açıklamadan 24 saat kadar sonra, evinde, yakın arkadaşlarının kollarında can verdi. 45 yaşında hayata gözlerini yuman şarkıcının resmi ölüm nedeni, AIDS'ten dolayı yakalandığı bronşiyal pnömoni. Şarkıcının cenaze töreni Zerdüşt bir rahip tarafından yönetildi. Kensal Green mezarlığında yakıldı.