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Fransız mühendis İstifa etti bisikleti ile dünyayı gezecek

Fransa’da çalışmakta olan bir mühendis işinden istifa ederek bisikleti ile dünya turuna çıktı.

10 Dakika Önce
2021-10-26 18:23:59
Fransız mühendis İstifa etti bisikleti ile dünyayı gezecek

Fransız mühendis Kino Yves (36) bisikletle seyahat etme tutkusu nedeniyle 3 ay önce işinden istifa ederek Avrupa'yı dolaşmaya başladı.

Rotası kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nı geçerek Türkiye'ye gelen Yves pedal çevirmeyi sürdürüyor.

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktıAA muhabirine bisikletle seyahat etmenin yaşam biçimi olduğunu söyleyen Yves, işinden istifa ederek uzun bir yolculuğa başladığını anlattı. Yves, daha önce Ege kıyılarını gezdiği Türkiye'de 3 ay kalmayı planladığını ifade etti.

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktı

Dünya turundaki ilk hedefinin Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'a ulaşmak olduğunu dile getiren Yves, şunları kaydetti:

"Daha önceden işim dolayısıyla uzun zamanlı seyahatler edemiyordum. Seyahat etmeyi çok sevdiğim için ilginç elektrikli bisikletimle farklı bir seyahate çıkmaya karar verdim. Avrupa'dan başladığım yolculuğumda Türkiye, Orta Doğu ve Afrika'yı gezmek istiyorum. Bu arada sosyal medya üzerinden de seyahatlerimi paylaşıyorum. Türkiye'de yaklaşık 3 ay kalmayı planlıyorum. Ülkeye Edirne sınırında giriş yaptım. Buradan ilk önce İstanbul'a gideceğim, ardından Konya'da mola vereceğim.

İşinden istifa eden Fransız mühendis bisikletle dünya turuna çıktıGaziantep'e gittikten sonra hangi yoldan devam etme kararını orada vereceğim. Hedefim Mısır üzerinden Afrika'ya geçmek ve oradan Cape Town'a kadar uzun bir seyahat yapmak."

Seyahati için gerekli tüm ekipmanları bisikletinde taşıdığını da anlatan Yves, "Bisikletimde gerekli tüm malzemeler var. Akşamları bazen çadırımda bazı zamanda otel ya da dinlenme tesislerinde konaklıyorum. Bisikletim benim için oldukça konforlu." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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