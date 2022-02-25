Fransa vize başvurusu 2022 yılındaki yeni tüzüğe göre bir adet covid 19 testi ve 2 doz aşı olduğunuzu kanıtlayan aşı karnesi belgesini talep etmektedir.

İşlemleri başlatmanız için Fransa konsolosluğundan vize randevusu almanız ve Fransa vizesi için form doldurmanız şartı vardır. Fransa 2022 yılında D tipi vize başvurusu ve C tipi vize başvurusu işlemlerinizi yapabileceğiniz kararnameyi anlaşmalı olduğu acente şirketleriyle ve konsolosluk web sitesiyle yayınlamıştır.

Fransa aile birleşimi vizesi;

Fransa arkadaş ve aile ziyareti vizesi;

Fransa kültürel gezi vizesi;

Fransa turist vizesi,

Fransa eğitim vizesi;

Fransa ticaret vizesi;

Fransa iş vizesi;

Fransa transit vizesi;

Fransa çalışma vizesi;

2022 düzenlemelerine göre D tipi ve C tipi vize olarak kabul edilmektedir. Vize tipine göre form doldurulmalı ve Fransa vize başvuru formu Türkçe dilinde doldurulmamalıdır. İngilizce veya Fransızca olarak doldurulması gereken vize işlemlerinde son dönemdeki kararnamelere göre düzenlemelerin yapılmasına önem verilmeli, süreç hakkında detaylar evrak düzenleme ve harç bedeli de olma şartıyla dikkate alınmalıdır.

Fransa Vizesi Nasıl Alınır?

Fransa vizesi almak için başvuru işlemlerinizi konsolosluk veya aracı acente üzerinden randevu oluşturarak yapabilirsiniz. C tipi vize 90 günlük ve D tipi vize 180 günlük olmak üzere gidiş ve dönüş tarihlerinizin de belirtilmesi vize işlemleriniz için geçerlidir. Fransa vizesi alabilmeniz için ülkeden çıkabilmeniz, sabıka kaydınızın olmaması ve belirlenmiş gidiş dönüş tarihlerinizin olması şartı vardır.

Fransa vizesi nasıl alınır; vize işlemleri için son 10 yıl içinde çıkarılmış pasaportunuzun bulunması ve son 2 sayfanızın da boş olması gerekmektedir. Vize evraklarınızın eksiksiz olarak düzenlenmesi, C tipi ve D tipi vize başvurusu formunuzun da doldurularak konsolosluğa teslim edilmesi şartı vardır.

Fransa vizesi almak zor mu;Fransa vizesi almak 2022 yılında zor olmamakla birlikte belirlenen süreç ve evrak düzenlemesi için gereken şartlar yerine getirilmelidir. Vize işlemleriniz için acente üzerinden destek alarak sürecin sağlıklı ilerlemesini sağlayabilir, kısa zamanda da vizenizi alabilirsiniz.

Fransa vizesi ne zaman sürede çıkar; Fransa vizesi başvuru sonrasında 7 iş günü ile 20 iş gününe kadar çıkabilmektedir. Ancak vize başvurusunu seyahat tarihinizden 1 ay önceden yaparak süreci garantileyebilirsiniz. Vize işlemleriniz için evraklarınızı eksiksiz teslim etmeniz de önemlidir.

Fransa vize harcı ne kadardır, Fransavize harç bedeli olarak 80 Euro ile 110 Euro arasında turistik, aile birleşimi, eğitim, çalışma vizesi ve aile ziyareti vizesine göre değişen tarifeler uygulayabilmektedir. Konsolosluğa harç bedeli dekont şeklinde verilir.

Fransa Vizesi Gerekli Evraklar

Fransa vizesini sorunsuz bir şekilde alabilmeniz için evraklarınızın eksiksiz olması, eski, yırtılmış ve sahte olmaması gerekmektedir. Eğitim, iş, ticaret ve aile birleşimi için finansal, kurumsal ve yaşam alanına dair ek belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Vize işlemleriniz için size destek olacak acentelerle çalışarak evrak düzenlemelerini de yapabilirisiniz. Fransa vizesi gerekli evraklar için liste hazırlamanız ve süreci takip etmeniz önemlidir.

Fransa Vizesi Evrak Listesi;

000 ila 50.000 Euro sağlık sigortası poliçesi;

Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği;

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve aslı;

3 adet biometrik fotoğraf;

3 aylık maaş bordrosu ve hesap dokümanı;

Uçak ve otel rezervasyon belgeleri;

Fransa'da ikamet edilecek adres;

Fransa konsolosluğundan alınmış 1 adet doldurulmuş form;

Covid 19 testi;

İki doz aşı oldum belgesi;

Çalışma, ticaret ve eğitim için gerekli olan ek belgeler;

Fransa vizesi için gerekli olan temel belgeler olarak kabul edilmektedir. Fransa'ya gitmek için alacağınız vizenin 3 aylık ve 6 aylık prosedüre uygun olması, vize işlemleri için gerekli olan bütün aşamalar yerine getirilmelidir. Visacenter.com üzerinden dakikalar içinde Fransa vize işlemlerinizi başlatabilir, kısa zamanda seyahat planlamalarınızı da yerine getirebilirsiniz. Fransa vize süreci, işlemleri ve evrak düzenlemeleri ile ilgili size destek olacak büyük bir ekiple çalışılmaktadır.

KAYNAK= https://www.visacenter.com.tr/fransa-vize-basvurusu/ .