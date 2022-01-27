Flaş gelişme! Putin, Erdoğan'ın teklifini kabul etti, Türkiye'ye geliyor

Ukrayna krizi için arabuluculuk çağrısı yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilk cevap Rus lider Putin'den geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus lider Vladimir Putin'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye davetini memnuniyetle kabul ettiğini ve Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim devam ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, "Sayın Putin'i de ülkemize davet ettik. İki lideri arzu ederlerse ülkemizde bir araya getirerek, barış ortamının yeniden tesisine giden yolu açabiliriz" demişti.

Kremlin'den bugün yapılan açıklamada Putin'in, Erdoğan'ın davetini kabul ettiği ve Türkiye'ye geleceği bildirildi.

Bu konunun Putin ve Erdoğan arasındaki son birkaç temasta gündeme geldiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Putin, Türk liderin davetini memnuniyetle kabul etti. Salgın durumu ve tarafların programları izin verir vermez, Putin'in bu davete icabet etmesini kararlaştırdılar" dedi.

Hükümetler arası komisyonların ve iki liderin başkanlık ettiği Üst Düzey İşbirliği Komisyonu'nun toplantılarına bir ara vermek zorunda kalındığına dikkat çeken Peskov, "Sayın Erdoğan, tüm bu etkinlikleri Türkiye'de yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi. Devlet Başkanı Putin de bu daveti memnuniyetle kabul etti" diye konuştu.

Peskov, gazetecilerin Erdoğan'ın davetinin ikili görüşme için mi olduğunu, yoksa bu görüşmeye Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in de katılma olasılığının bulunup bulunmadığını sorması üzerine "Benim söylediklerim ve liderler tarafından birkaç kez yapılan istişareler, ikili görüşmeyle ilgiliydi" yanıtını verdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov yapılan açıklamada tarihe ilişkin net bir tarih verilmezken, planlamanın koronavirüs salgını ve takvime uygun yapılacacağı ifade edildi.

Zirvede en önemli konu Ukrayna-Rusya-NATO-ABD arasında yaşanan gerilim olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i Türkiye'ye davet ettiklerini belirterek, "Ülkemizde kendisiyle ikili bir görüşmeyi de yapmak suretiyle bazı adımları atalım istiyoruz" demişti.

ABD'nin yazılı yanıtı

ABD'nin Rusya'ya dün gece ilettiği güvenlik garantilerine dair yazılı yanıtına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, Putin'in söz konusu yanıtı şahsen okuduğunu söyledi.

ABD ve NATO'nun, Rusya'nın temel endişelerini reddettiğine işaret eden Peskov, "Bu nedenle iyimserlik için fazla neden bulunmuyor. ABD ve NATO'nun yazılı yanıtlarını incelemek için zaman gerekiyor. Aceleyle sonuç çıkarmamalıyız." dedi.

Peskov, Moskova'nın, ABD ve NATO'nun yanıtlarına kamuoyuna açık bir şekilde vereceği cevaba ilişkin karar alınmadığını kaydetti.​​​​​​​ .