Fırat Bulgaz: “Hayatımda Yer Edinen Düşünceleri Kitabımda İşledim!”

Erken yaşlarda iş hayatına atılan ve bulunduğu sektörde çalışmalarını sürdüren Fırat Bulgaz, yaşadığı hayattan çıkardığı dersleri “İyiyim İyisin” kitabında işledi.

Kitabın konusunu kendi hayatı ve çevresindeki gördüklerinin oluşturduğunu belirten Fırat Bulgaz, konuyla ilgili çeşitli değerlendirmelerde bulundu: “İnsan ne ile yaşar, sorusu benim için çok önemli ve değerli bir soru. Bu nedenle bu sorunun cevabını, 2017 yılında çıkardığım kitabımda araştırmaya çalıştım. İnsanın iyilikle yaşadığını ve iyilik yaptığında kendisini çok mutlu hissettiğini ifade edebilirim. En azından ben, kendi yaşamımda iyilik yaparak iyi hissettiğimi fark ettim. Aslında kitabım, temel olarak iyi olmak isteyenlere adanmış bir kitap.”

İyiyiz Dediğimizde Gerçekten Ne Kadar İyiyiz?

İnsanın iyi hissetmesinin nedenlerini araştıran ve bunu 2017 yılında çıkarmış olduğu kitapta işleyen Fırat Bulgaz, kendi hayatındaki önemli noktaları da kitapta tema olarak işlediğini belirtti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bulgaz, açıklamalarında şu sözlere yer verdi: “Gündelik hayat içerisinde nasılsın, gibi bir soruya her zaman otomatik bir şekilde iyiyim, şeklinde cevap veriyoruz. Fakat ne kadar iyiyiz? Bu soru bence çok önemli ve üzerinde durulması gereken sorulardan bir tanesi. Aslında, bir insan hayatında kaç kişiye iyilik yaptığını sorgulamalıdır. Örneğin, görme engelli bir insana hiç iyilik yaptığınız mı? Ya da yatalak bir insanın neler düşündüğünü veya nasıl hissettiğini anlamaya çalıştınız mı? Bu soruların her biri, insanların kendilerini hangi durumlarda iyi hissettiğini ortaya çıkarması bakımından oldukça önemli. İnsanın başkalarına yaptığı iyilik, kişinin kendisini iyi ve mutlu hissetmesini sağlıyor.”

İyilik Yapmak, İyi Olmayı Sağlıyor

İyilik yapmanın iyi olmayı sağladığını kitabında temel düşünce olarak işlediğini ifade eden Fırat Bulgaz, “Kendi hayatımda da çeşitli zorluklarla karşılaştım. Maddi zorluklarla büyüdüm, okul hayatım olmadı. Bu nedenle dışarıdan liseyi bitirdim. Bu süreç içerisinde azim ve sabrın ne denli önemli olduğunun farkına vardım. Aslında kendi yaşadıklarımdan çıkardığım dersler ve çevremdeki insanların yaşadıklarını bir araya getirmek istedim. Belki başkalarının da kendilerini daha iyi hissetmesine destek olurum, diye düşündüm. İnsanların kendilerini iyi hissetmeye ve mutlu olmaya çok ihtiyacı var.” sözleriyle açıklamalarını noktaladı.

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