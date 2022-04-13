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Filistinli Ahmed Al-Manasra'nın serbest bırakılması için küresel kampanya

Davası Filistin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan ve büyük yankı uyandıran 13 yaşındaki Filistinli tutuklu Ahmed Manasra'nın derhal serbest bırakılması için küresel kampanya başlatıldı. Ahmet Manasra'nın temyiz duruşması da bugün...

2 Saat Önce
2022-04-13 15:56:41
Filistinli Ahmed Al-Manasra'nın serbest bırakılması için küresel kampanya

Davası Filistin'den başlayarak tüm dünyaya yayılan ve büyük yankı uyandıran 13 yaşındaki Filistinli tutuklu Ahmed Manasra için karar günü.

Gözler, İsrail işgal mahkemesinin Ahmed Manasra için bugün yapacağı temyiz duruşmasına çevrildi.

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Ahmet Al Manasra'nın serbest bırakılması için geçen ay sosyal medyada başlatılan kampanyadan sonra bütün dünyada geniş bir sempati kazandı.

İşgal mahkemesi, 12 Ekim 2015'te iki yerleşimciyi öldürmeye çalışmak ve elinde bıçak bulundurmaktan suçlu bulunan Manasra'yı önce 12 yıl hapis cezasına çarptırmış, daha sonra bu cezayı 9 buçuk yıla indirmişti.

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Onun ruh hali zor

El Cezire haber sitesine konuşan Ahmed Manasra'nın avukatı Halid Zabarka, Manasra'nın psikolojik durumunun zor olduğunu belirterek şunları söyledi:
"Onu ruhsuz bir insan olarak gördüm... Onu rahatlatmaya çalıştım, bu yüzden ona hapisten çıkmaya çok az kaldığını ve seni serbest bırakmak için çalıştığımızı söyledim. O, 'Ben sadece ölümü bekliyorum... Ben bu hayattan bir şey beklemiyorum' dedi ve gitmeden önce bana sordu: İntiharın yasak olduğundan emin misiniz?"

Avukat Zabarka, 13 yaşında Ahmed'in İsrail güçleri tarafından tutuklandığından beri ruhunun ve yaşam umudunun öldürüldüğünü söyleyerek, kendisini ziyaret eden psikiyatristin kronik bir akıl hastalığından muzdarip olduğunu doğruladığını vurguladı.

Küresel bir kampanya

Ahmed Manasra'nın ailesi yaptığı açıklamada ise, hücre hapsine nakledildiği ve defalarca ailesine erişimi engellendiği için kötü gözaltı koşullarında yaşayan oğullarına yardım edilmesi çağrısında bulundu.

Ailenin çağrıları destek buldu ve sosyal medyada geniş bir kampanya başlatan insan hakları dernekleri ve aktivistler, onun serbest bırakılmasını sağlamak için etkileşime geçti.

Filistin Toprakları Küresel Ruh Sağlığı Ağı, "Onu yalnız bırakma" ve "Ahmed Manasra'ya Özgürlük" sloganlarıyla elektronik bir dilekçe imzalayarak, çocuk tutuklu Ahmed Manasra'nın serbest bırakılması için işgal devletine baskı yapılması çağrısında bulundu.

Daha önce Mahkumlar Kurumu, İsrailli sorgulayıcıların Manasra çocuğuna bağırarak, hakaret ederek, avukata danışma hakkından mahrum bırakarak, durmadan uzun sorgulama yöntemini takip ederek açıkça psikolojik işkence yaptığını ortaya çıkarmıştı.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Manasra ciddi şekilde dövüldü, kafatasının kırılmasıyla içeride hematoma neden oldu. Fiziksel işkence ve psikolojik tacizin bir sonucu olarak Manasra şiddetli baş ağrı, kronik ve akut ağrılardan acı çekti ve halen de çekiyor. 

20.500'den fazla kişi Change web sitesinde Filistinli genç Ahmed Manasra'nın İsrail hapishanelerinde yıllarca acımasız ve sistematik işkenceden sonra ailesinin kollarına geri dönmesi için derhal serbest bırakılması çağrısında bulunan bir elektronik dilekçeyi imzaladı.

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