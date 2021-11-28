Fikret Kuşkan merdivenlerden düştü
evinin merdivenlerinden düşen ünlü oyuncu Fikret Kuşkan hastanede tedavi gördükten sonra taburcu edildi.
2021-11-28 11:03:30
Oyuncu Fikret Kuşkan, yaşadığı talihsiz kaza sonrası hayranlarını korkuttu.
Evinde merdivenlerden düşerek yaralanan Kuşkan, Maslak'ta özel bir hastaneye kaldırıldı.
Gerekli tetkitlerin yapılması için 1 gün müşahede altında tutulan ünlü oyuncu, ardından taburcu edildi.
Fikret Kuşkan'ın bir süre evinde istirahat edeceği öğrenildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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