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Fethullah Gülen vasiyetini açıkladı

TIMETURK / YAŞAM / Fethullah Gülen vasiyetini açıkladı

Fethullah Gülen vasiyetini açıkladı

Vasiyetini açıklayan FETÖ lideri Fethullah Gülen, “Ben kendimden çok emin değilim. Çok doğru bir çizgide hayatı sürdürdüğüm kanaatinde değilim” dedi.

2 Saat Önce
2022-03-26 14:46:41
Fethullah Gülen vasiyetini açıkladı

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Philadelphia şehrinde yaşayan FETÖ lideri Fethullah Gülen, sempatizanlarına vasiyetini açıkladı.

Son yayınlanan videosunda “Çok küçük bir eforu taşıyamayacak kadar hastayım” diyen Gülen'in “Ben kendimden çok emin değilim. Çok doğru bir çizgide hayatı sürdürdüğüm kanaatinde değilim” sözleri dikkat çekti.

Gülen şunları söyledi:

“Allah'tan başka bütün mülahazaları kafadan silip atmak icap ediyordu ama ihtimal ki onu yapamadık, ki bugün bunlara maruz kaldık. İnşallah sizler o boşluğu doldurursunuz. İnşallah katlanan katlana meseleyi yarınlara taşırsınız.” .

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