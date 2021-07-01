Ferhan Şensoy'un, geçirdiği operasyon sonrası son durumu

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un, geçirdiği ameliyat sonrası yara yerinde bir komplikasyon yaşadığı açıklandı.

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadığı belirtildi. Şensoy'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Derya Şensoy, babası Ferhan Şensoy'un sağlık durumu hakkında Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şensoy, açıklamasında şunları söyledi:

"Babam Ferhan Şensoy, geçen ay damarlarıyla ilgili geçirdiği bir operasyon sonrası bugün yara yerinde oluşan bir komplikasyon yaşadı. Şu anda sağlık durumu iyi. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederiz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.