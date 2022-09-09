Ferhan Şensoy Kimdir, Nerelidir? Yer Aldığı Projeler Neler?

Osman Ferhan Şensoy Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. 31 Ağustos 2021 yılında hayata gözlerini yuman Ferhan Şensoy hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...

Ferhan Şensoy Kimdir?

Osman Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun ilinde doğdu. Şensoy, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur. Ferhan Şensoy'un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba belediye başkanıydı. Ünlü sanatçı Ferhan Şensoy, 1957'de Samsun Gazi Osman Paşa İlkokulunda eğitim hayatına başladı. Lise eğitimini ise 1961 yılında girdiği Galatasaray Lisesinde de bir süre okuduktan sonra Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesinden mezun oldu. İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımladı. Şensoy'un, yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı. 1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı. Ardından birçok projede yer aldı. Şensoy'un tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olarak bilinir. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Orta oyuncuları Kavuğu ‘nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmiştir. Ferhan Şensoy kalp rahatsızlığı nedeni ile 31 Ağustos 2021 yılında hayata gözlerini yumdu.

Ferhan Şensoy Yer Aldığı Projeler

Muhalif Başkan (2013)

Son Ders: Aşk ve Üniversite- Saffet Ercan Hoca (2008)

Pardon- İbrahim (2004) (Şensoy'un senaryosu)

Şans Kapıyı Kırınca- Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)

Büyük Yalnızlık (1989)

Bir Bilen (1986)

Parasız Yaşamak Pahalı (1986)

Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)

Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)

İşler Güçler- Final bölümü (2013)

Boşgezen ve Kalfası- Boşgezen (1995)

Varsayalım İsmail- İsmail (1991)

Şey Bey- (1986)

Köşe Dönücü- Köşedönücü (1984)

Sizin Dersane- Adnan Pazarlama (1979)

Evdekiler (1978)

Giyim Kuşam Dünyası (1978)

Bizim Sınıf (1978)

Caniko (1976)

Aktör Eskisi (2004)

Oyunları