Ferhan Şensoy Kimdir, Nerelidir? Yer Aldığı Projeler Neler?
Osman Ferhan Şensoy Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusudur. 31 Ağustos 2021 yılında hayata gözlerini yuman Ferhan Şensoy hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı...
2022-09-09 19:09:57
Ferhan Şensoy Kimdir?
Osman Ferhan Şensoy 26 Şubat 1951, Çarşamba, Samsun ilinde doğdu. Şensoy, Türk tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu; roman, deneme, günlük, televizyon dizisi ve film senaryoları yazarı, şair ve Orta oyuncular tiyatro topluluğunun kurucusudur. Ferhan Şensoy'un annesi Müjgan Şensoy ilkokul öğretmeni, babası Yusuf Cemil Şensoy ise tüccar ve o dönem Çarşamba belediye başkanıydı. Ünlü sanatçı Ferhan Şensoy, 1957'de Samsun Gazi Osman Paşa İlkokulunda eğitim hayatına başladı. Lise eğitimini ise 1961 yılında girdiği Galatasaray Lisesinde de bir süre okuduktan sonra Şensoy, 1970 yılında Çarşamba Lisesinden mezun oldu. İlk öykü ve şiirleri Yeni Ufuklar ve Soyut dergilerinde 1969 yılında yayımladı. Şensoy'un, yazdığı skeçler de Devekuşu Kabare'de 1970 yılında oynanmaya başladı. 1971 yılında Grup Oyuncuları çatısında ilk profesyonel oyunculuk deneyimini yaşadı. Ardından birçok projede yer aldı. Şensoy'un tek kişilik oyunu Ferhangi Şeyler, 1987 yılından beri aralıksız devam eden en tanınmış oyunu olarak bilinir. Kel Hasan Efendi'den günümüze gelen Orta oyuncuları Kavuğu ‘nu Münir Özkul'dan devralmış ve Rasim Öztekin'e devretmiştir. Ferhan Şensoy kalp rahatsızlığı nedeni ile 31 Ağustos 2021 yılında hayata gözlerini yumdu.
Ferhan Şensoy Yer Aldığı Projeler
- Muhalif Başkan (2013)
- Son Ders: Aşk ve Üniversite- Saffet Ercan Hoca (2008)
- Pardon- İbrahim (2004) (Şensoy'un senaryosu)
- Şans Kapıyı Kırınca- Presidente Carlos ve Kuddusi Yurdum (2004)
- Büyük Yalnızlık (1989)
- Bir Bilen (1986)
- Parasız Yaşamak Pahalı (1986)
- Kızını Dövmeyen Dizini Döver (1977)
- Aşk Dediğin Laf Değildir (1976)
- İşler Güçler- Final bölümü (2013)
- Boşgezen ve Kalfası- Boşgezen (1995)
- Varsayalım İsmail- İsmail (1991)
- Şey Bey- (1986)
- Köşe Dönücü- Köşedönücü (1984)
- Sizin Dersane- Adnan Pazarlama (1979)
- Evdekiler (1978)
- Giyim Kuşam Dünyası (1978)
- Bizim Sınıf (1978)
- Caniko (1976)
- Aktör Eskisi (2004)
Oyunları
- Nereye de Gidiyor Lan Bu Gemi? (Prömiyer: 10 Şubat 2017)
- Masal Müfettişi (Prömiyer: 22 Şubat 2013-2021)
- Nasri Hoca ve Muhalif Eşeği (Prömiyer: 15 Mart 2012-2021)
- İşsizler Cennete Gider (Prömiyer 2010-2021)
- Ruhundan Tramvay Gecen Adam (2010-2011) Karl Valentin, Ferhan Şensoy
- 2019 - Bilimsiz, Kurgusal Güldürü 2009-2010) (prömiyeri: 24 Ocak 2009, Cumartesi 20.00)
- Boşgezen ve Kalfası (2008-2009)
- Fername 2007-2009
- Kötü Çocuk 2007 - Ali Çatalbaş
- Aşkımızın Son Durağı 2006
- Kiralık Oyun 2005
- Uzun Donlu Kişot 31 Mart 2004-2005
- Beni Ben mi Delirttim? 24 Ekim 2003
- Biri Bizi Dikizliyor 2002-2003
- Kahraman Osman 2002-2003
- Kökü Bitti Zıkkım Zulada 29 Kasım 2001-2002
- Sahibinden Satılık 1. El Ortaoyunu 9 Şubat 2001-2002
- Fişne Pahçesu 2000-2002
- Şu An Mutfaktayım 12 Mart 1999-2000
- Parasız Yaşamak Pahalı 14 Ocak 1999-2000
- Çok Tuhaf Soruşturma 13 Mart 1998-2000
- Haldun Taner Kabare 1997-1998 - Haldun Taner
- Aptallara Güzel Gelen Televizyon Dizileri 1996 - Anca Visdei, Ferhan Şensoy
- Felek Bir Gün Salakken 1995
- Üç Kurşunluk Opera 1995-1996
- Şu Gogol Delisi 1994-1996
- Kırkambar-Gece Tiyatrosu 1994
- Seyircili Seyir Defteri 1994-1995
- Köhne Bizans Operası 1993
- Parasız Yaşamak Pahalı 1993
- Güle Güle Godot 1992-1993
- Aşkımızın Gemisi Fındık Kabuğu 1991 - Cihan Öksüz
- Yorgun Matador 1990-1991 - Pierre-Henry Cami
- Kahraman bakkal süpermarkete karşı 1990-1991
- Soyut Padişah 1989-1990
- Don Juan ile Madonna 1988-1989 Anca Vısdeı
- Ferhangi Şeyler 1987-2021
- Keşanlı Ali Destanı 1986 - Haldun Taner, Yönetmen: Ferhan Şensoy (İstanbul Şehir Tiyatroları)
- İçinden Tramvay Geçen Şarkı 1986 - Karl Valentin, Ferhan Şensoy
- Muzır Müzikal 1986
- Eşek Arıları 1986 - Aristophanes
- Hayrola Karyola 1985-1986
- Fırıncı Şükrü, Deli Vahap, Nuri ve ötekiler 1983
- Kiralık Oyun 1983
- Eski Moda Komedya 1983 - Aleksiev Arbuzov
- Anna'nın 7 Günahı 1983-1984 - Bertolt Brecht
- En Büyük Romülüs Başka Büyük Yok 1982 - Friedrich Dürrenmatt, Ferhan Şensoy
- Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı 1981-1983 Şeref
- İstanbul'u Satıyorum 1980-1985
- Şahları da Vururlar 1980-1985
- Dedikodu Şov 1979 (kabare gösterisi)
- Kukla 1979 (kabare gösterisi)
- Kuklacı 1979 (kabare gösterisi)
- Dur Konuşma Sus Söyleme 1976
- Haneler 1976
- Ce Fou De Gogol 1975
- Harem Qui Rit 1975
YORUMLAR (0)