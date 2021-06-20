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Ferdi Tayfur “Çeşme”ye 35 bin TL istemiş!

Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Ferdi Tayfur’un 40 yıl önceki yaptığı en çok dinlenen şarkılara yoğun talep olduğu öğrenildi

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Google News - Timeturk
20.06.2021 17:39:06
Ferdi Tayfur “Çeşme”ye 35 bin TL istemiş!

Hürriyet'in Kelebek eki yazarı İsmail Bayrak'ın haberine göre ünlü arabesk şarkıcısı, 1975'te çıkardığı ve hâlâ dillerde olan “Çeşme” şarkısını okumak için kapısını çalanlardan 35 bin TL istiyor.

Geçen yıl böbrek nakli olan 75 yaşındaki sanatçı, bu süreçte bütün işlerini oğlu ve gelinine devretmişti.

Şarkılarını okumak isteyen genç müzisyenler de artık telif hakları için oğlu ve geliniyle görüşüyor.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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