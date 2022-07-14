Ferdi Durmuş Kimdir? Nereli ve Kaç Yaşındadır?

Birçok ünlü Ferdi Durmuş'u yakından takip etmekte ve postlarını incelemektedir.

Ferdi Durmuş 8 Kasım 1992 yılında Trabzon'da doğmuştur. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimi Trabzon'da tamamlamıştır. Sosyal medyada yaptığı güzel paylaşımlarıyla gündeme gelen isim Ferdi Durmuş kısa sürede kendini tüm takipçilerine sevdirip yüksek takipçi kitlesine ulaşmıştır. Ve birçok ünlü Ferdi Durmuş'u yakından takip etmekte ve postlarını incelemektedir. Hobileri, müzik dinlemek, şarkı söylemek, yüzmek, spor yapmak, korku ve komedi filmi izlemek ve sevdikleriyle vakit geçirmektir. Burcu ise Akrep burcudur. Ferdi Durmuş ileride daha güzel işlere adım atmayı planlıyor.