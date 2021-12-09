Fenerbahçe Üniversitesi Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi alımı yapacağını bildirdi. Resmi Gazete'de yayınlanan kılavuzun detayları haberin içeriğinde yer alıyor. Fenerbahçe Üniversitesi doçent, Doktor Üyesi ve Öğretim Üyesi alımı başvuru tarihi ne zaman? Başvuru için gereken belgeler neler? Hangi kadrolardan kaç üye alınıyor? Alım şartları nelerdir? İşte detaylar...

Fenerbahçe Üniversitesi Resmi Gazete'de yayınladığı kılavuzla Doçent, Doktor Öğretim Üyesi ve Öğretim Üyesi alımı yapacağını bildirdi.

Fenerbahçe Üniversitesi Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Alımı

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerinin; Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Başvuru için; başvuru dilekçesi, yayın listesi ile bilimsel yayın ve akademik faaliyetlerini içeren YÖK formatlı özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora (uzmanlık/sanatta yeterlilik) belgeleri, doçentlik belgesi (Doçent ve Profesör kadrosu için), YDS veya Yükseköğretim Kurulu tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil (İngilizce) belgesi, yurt dışından alınan diplomalar için onaylı denklik belgesi, kimlik kartı fotokopisi ilanın başvuru süresi içerisinde [email protected] e-posta adresine gönderilmelidir. Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet bilimsel çalışmaları ve yayınları içeren dosya elektronik ortamda iletilebilir veya CD/USB ilan süresi içerisinde teslim edilebilir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Fenerbahçe Üniversitesi Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Alımı Başvuru Tarihi

9 Aralık Perşembe günü açılan ilanın son tarihi 23 Aralık olarak belirlendi.

İlan Başlama (İlk Başvuru) Tarihi : 09.12.2021

İlan Bitiş (Son Başvuru) Tarihi : 23.12.2021

Ön Değerlendirme Tarihi : 24.12.2021

Giriş Sınavı Tarihi : 27.12.2021

Sonuç Açıklama Tarihi : 29.12.2021

Sonuçların açıklanacağı web adresi: www.fbu.edu.tr

İletişim Bilgileri : [email protected], Tel: 0216 910 1907

Fenerbahçe Üniversitesi Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi Kadroları

Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadroları

Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alınacaktır.

09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanları Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamındaki koşulları ve ilanda belirtilen özel şartları sağlayan adaylar, aşağıda belirtilen başvuru belgelerini [email protected] e-posta adresine gönderebilirler. Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular değerlendirilmeyecektir.

Öğretim Elemanı Kadrosu Başvuru Belgeleri:

1. İlgili Akademik Birime hitaben yazılmış, başvurulan bölüm ve adayın iletişim bilgilerini içeren başvuru dilekçesi.

2. YÖK formatlı özgeçmiş

3. Lisans ve lisansüstü diplomalar

4. Lisans Transkripti

5. ALES Sonuç Belgesi

6. Yabancı Dil Belgesi

7. Kimlik Kartı fotokopisi

8. Bir adet vesikalık fotoğraf

9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

10. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)

11. Yurtdışından alınan diplomalar için denklik belgesi,

12. Lisansüstü eğitimi devam edenler için öğrenci belgesi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.