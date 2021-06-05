Felsefe yapan kamyon şoförleri; 'Ya göründüğün gibi ol, ya da gözüme görünme!'

Kamyon arkası sözlerin ününü duymayan kalmamıştır. “Nazar etme ne olur çalış senin de olur” gibi ‘klasikleşmiş’ kalıpların dışında felsefi içerikli olanları da var. Takvim yazarı Lütfi Albayrak, 'determinizm', 'egzistansiyalizm' gibi farklı felsefi başlıklar altında bir araya getirilmiş kamyon arkası sözleri “Felsefe yapan kamyon şoförleri' başlıklı yazısında paylaştı

EGZİSTANYALİZM (VAROLUŞÇULUK):

"Nescafe bile üçü bir arada, ben hala yalnızım..."

VAROLUŞÇULAR insanın içindeki boşluk duygusu, varoluşçu bunalım, yabancılaşma ve absürtlük durumlarından beslenir.

Bu yazıda da hepsinden birer parça bulmak mümkün.

BİREYCİLİK:

'Arkadaşın çok olur. Zor günde yok olur. Benden sana bir akıl. Aklın varsa tek takıl.'

BİREYCİLİK tek tek bireyleri ön plana koyan, bireyin isteğinin önemli olduğunu söyleyen ve insanın kendi kendine yetebildiğini vurgulayan bir düşünce sistemidir. Yani aklın varsa tek takıl.

DETERMİNİZM:

'Kader satılmıyor ki yenisini alalım...'

DETERMİNİZM evrendeki olayların belirlenmiş olduğunu ve belirlendiği şekilde gerçekleşeceğini öne süren felsefedir.

Determinizme göre kaderimiz değiştirilemez, daha iyi bir gelecek diye bir şey yoktur.

NEO-MEVLANÂCILIK:

'Ya göründüğün gibi ol, ya da gözüme görünme!'

MEVLANA'DAN yaklaşık olarak 750 yıl sonra ortaya çıkan bu akımda klasik Mevlana anlayışı yeniden yorumlanmış ve doktrinin ilk kısmı kabul edilmişken ikinci kısmı tamamen ters yüz edilmiştir.

PASİFİZM:

'Hatalıysam lütfen bire bir görüşelim...'

PASİFİZM uyuşmazlıkların çözümünde barışçıl yollar kullanmayı öğütleyen felsefi bir anlayıştır. Kavgasız gürültüsüz, konuşarak halletmek en iyisidir pasifistler için.

SOKRATESÇİLİK:

'Beni takip etme güzelim, ben de yanlış yoldayım...'

SOKRATES, öğrencilerine her zaman "Beni takip etmeyin, kendi yolunuzu çizin" öğüdünde bulunurdu. Bu, onların birer birey olarak yetişmelerini sağlardı. Bu yazı da köklerini Sokrates'ten almış bir geleneğin devamıdır.

NARSİSİZM:

'Doktor değilim ama hastam çok!'

İNSANIN kişinin kendini çok önemli görmesi, adeta tapması durumudur. Narsist kişi kendini çok sevdiği gibi, çoğunlukla herkesin de ona bayıldığını düşünür.

NİHİLİZM:

'İleride güzel günler göreceğiz demişlerdi. Daha ne kadar gideceğiz?'

NİHİLİZM her şeyin anlamdan ve değerden yoksun olduğunu savunan felsefedir. Hayatının bir yerinde kamyoncunun da canına tak eder ve nihilizmin serin sularında bulur kendini.

METAFİZİKÇİLİK:

'Kasko yok muska var...'

METAFİZİK, fizik konularının ötesinde kalan konuların ele alındığı bir felsefedir. Bu felsefe insanı bilimsel temeli olmayan düşüncelere bel bağlamak durumunda bırakabilir. onedio.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.