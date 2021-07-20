DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Rusya'dan ABD ve NATO açıklaması
Erdoğan: Dijital dönemi Kuzey Kıbrıs'ta yaygınlaştıracağız
Güney Kore destroyeri Kovid-19'a esir düştü
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan bayram paylaşımı
Fatma Girik'ten korkutan haber
Geçici devlet başkanına bıçaklama girişimi!
Başkan tepki gösterdi: Aylık 5 bin TL ile personel bulamıyor
Rusya'da vaka sayısı 6 milyonu aştı
WhatsApp'tan grup aramaları için yeni özellik
Şükür namazı nasıl kılınır? Kurbandan sonra şükür namazı kılınmalı mıdır? (Diyanet)
Biontech aşısının iki dozu arasındaki süre için değişiklik
Hamam otu nasıl kullanılır?
Yasak Elma dizisine çok konuşulacak transfer
Aşırı yağışlar Pakistan'da 4 can aldı
MSB duyurdu: 39 terörist etkisiz

TIMETURK / YAŞAM / Fatma Girik'ten korkutan haber

Fatma Girik'ten korkutan haber

Bodrum'da yaşayan yeşilçam oyuncusu Fatma Girik, evinde aniden rahatsızlandı. 79 yaşındaki oyunca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 Saat Önce
2021-07-20 13:30:46
Fatma Girik'ten korkutan haber

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Yeşilçam'ın ünlü sinema oyuncusu 79 yaşındaki Fatma Girik dün akşam saatlerinde yardımcılarının çağırdığı ambulans ile Bodrum'daki Amerikan Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Amerikan Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Yusuf Babayiğit “Fatma hanım göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeni ile tedavi altına alındı. Şu anda göğüs hastalıkları uzmanlarımızın öncülüğünde tedavisi sürüyor. Bir süre hastanemizde tedavi altında olacak” diye konuştu.Bu arada Fatma Girik'in annesi 99 yaşındaki Münevver Girik Dukav'ın da iki gün önce ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle tedavi altına alındığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Sözcü

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH