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TIMETURK / YAŞAM / Fatma Girik taburcu edildi

Fatma Girik taburcu edildi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 5 gün önce göğsündeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede tedaviye alınan Türk sinemasının usta isimi Fatma Girik (80), taburcu oldu.

27 Dakika Önce
2021-07-25 15:47:00
Fatma Girik taburcu edildi

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MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde 5 gün önce göğsündeki rahatsızlık nedeniyle gittiği hastanede tedaviye alınan Türk sinemasının usta isimi Fatma Girik (80), taburcu oldu.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, 20 Temmuz akşamı Torba Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlandı. Girik, yardımcılarının çağırdığı ambulansla Bodrum'daki bir özel hastaneye kaldırıldı. Fatma Girik, göğüs hastalıkları enfeksiyonu teşhisi konularak tedaviye alındı. Hastanedeki 5 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuşan Fatma Girik, bugün öğle saatlerinde taburcu edildi.

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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