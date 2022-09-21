Fatma Girik kimdir? Fatma Girik hangi filmlerde oynadı? Fatma Girik kaç tane filmde oynadı? Fatma Girik öldü mü? 12 Ocak 2022 Yılında hayata veda eden usta oyuncu Fatma Girik vefatının ardından arama motorunda en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Fatma Girik hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…

Fatma Girik Kimdir?

Fatma Girik 12 Aralık 1942, İstanbul'da doğdu.Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve siyasetçidir. Türk sinemasının güzel gözlü oyuncusu 1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı. Usta oyuncu Fatma Girik; canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edildi.

Fatma Girik Hangi Filmler Oynadı?

Usta Oyuncu Fatma Girik kariyeri boyunca 200'ün üzerinde filmin yanı sıra birçok dizide de oynadı. Oynadığı bazı filmler şunlardır;

1954 İstiklal Uğrunda

1956 Yetimler Ahı

1957 Memiş İş başında

1957 Leke

1958 Murada Ereceğiz

1959 Talihsizler

1960 Fakir Şarkıcı

1961 Duvaksız Gelin

1961 İki Damla Gözyaşı

1963 Yaralı Aslan

1963 Hop Dedik

1964 Keşanlı Ali Destanı

1964 Beş Şeker Kız

Ödüller

1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı

1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı

Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu

Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu

Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu

Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü

Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü

1998: Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü

2006: Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü

2007: Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema – Sinema Onur Ödülü

Plakları