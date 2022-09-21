Fatma Girik Kimdir? Fatma Girik Hangi Filmlerde Oynadı?
Fatma Girik kimdir? Fatma Girik hangi filmlerde oynadı? Fatma Girik kaç tane filmde oynadı? Fatma Girik öldü mü? 12 Ocak 2022 Yılında hayata veda eden usta oyuncu Fatma Girik vefatının ardından arama motorunda en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Fatma Girik hakkında merak edilen tüm detaylara haberimizde yer vereceğiz. İşte merak edilen tüm detayların cevabı…
2022-09-21 23:16:22
Fatma Girik Kimdir?
Fatma Girik 12 Aralık 1942, İstanbul'da doğdu.Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve siyasetçidir. Türk sinemasının güzel gözlü oyuncusu 1956-2012 yılları arasında 200'den fazla sinema filmi ve dizide rol aldı. Usta oyuncu Fatma Girik; canlandırdığı sert, mağrur ve haksızlıklara karşı boyun eğmeyen Anadolu kadını karakterleri ile tanındı. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Filiz Akın ile birlikte Yeşilçam'ın dört yapraklı yoncasından birisi olarak kabul edildi.
Fatma Girik Hangi Filmler Oynadı?
Usta Oyuncu Fatma Girik kariyeri boyunca 200'ün üzerinde filmin yanı sıra birçok dizide de oynadı. Oynadığı bazı filmler şunlardır;
- 1954 İstiklal Uğrunda
- 1956 Yetimler Ahı
- 1957 Memiş İş başında
- 1957 Leke
- 1958 Murada Ereceğiz
- 1959 Talihsizler
- 1960 Fakir Şarkıcı
- 1961 Duvaksız Gelin
- 1961 İki Damla Gözyaşı
- 1963 Yaralı Aslan
- 1963 Hop Dedik
- 1964 Keşanlı Ali Destanı
- 1964 Beş Şeker Kız
Ödüller
- 1965 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Keşanlı Ali Destanı
- 1967 Antalya Altın Portakal Film Festivali, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Sürtüğün Kızı
- Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Büyük Yemin, en iyi kadın oyuncu
- Adana Altın Koza Film Festivali, 1969, Ezo Gelin, en iyi kadın oyuncu
- Adana Altın Koza Film Festivali, 1971, Acı, en iyi kadın oyuncu
- Altın Portakal Film Festivali, 1998, Sürtüğün Kızı, yaşam boyu onur ödülü
- Ankara Uluslararası Film Festivali, Aziz Nesin Emek Ödülü
- 1998: Altın Portakal Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
- 2006: Altın Koza Film Festivali – Yaşam Boyu Onur Ödülü
- 2007: Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema – Sinema Onur Ödülü
Plakları
- Yeşilçam'da Fikret Hakan'dan Suzan Avcı'ya, Yılmaz Köksal'dan Hülya Koçyiğit'e kadar birçok sinema oyuncusu müzik plakları dolduruyordu. Fatma Girik de birkaç 45'lik plak doldurdu. Bu plaklar şunlardır:
- 1965 - Aguş / Aşka Şepke - Serengil 10010
- 1975 - Aşk Düğümü/Su Sızmazdı Aramızdan - EMI Plak 1251
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