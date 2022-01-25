DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bitcoin neden değer kaybediyor? Bitcoin neden düşüyor?
İş Bankası çalışanlarına yapılan maaş zammı belli oldu
Ahu Turanlı kimdir? Ahu Turanlı Fatma Girik'in neyi oluyor?
Biden, küfrettiği muhabirden özür diledi
Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı! Mal varlığını kime bıraktı?
Hadımköy'de mahsur kalanlar geceyi kışlada geçirdi
THY uçuşları iptal mi edildi? THY İstanbul seferleri ne zamana ertelendi?
Elvan Rachel, tecavüze uğradığını itiraf etti
Neler Oluyor Hayatta programı neden yok? Hakan Ural'dan açıklama
Bugün AVM'ler açık mı? 25 Ocak Salı AVM'ler kaçta kapanacak? İstanbul'da AVM'ler saat kaça kadar açık?
Ahmet Hakan'dan Sezen Aksu için söylenen 'Kafalarına sıkacağız' ifadesine sert tepki
Fehmi Koru: Muhalefet ilk seçimde iktidar rüyası görüyor ama tarih tekerrür eder
Kar yağışları devam ederken İmamoğlu balıkçıya gitti iddiası | Sosyal medyada İmamoğlu'nun balıkçıda yemek yediği iddiası gündem oldu
Her 26 milyon yolcudan biri uçakta doğum yapıyor... Boynundan çıkarıp verdi
İBB Başkanı İmamoğlu: İstanbullulardan özür diliyoruz

TIMETURK / YAŞAM / Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı! Mal varlığını kime bıraktı?

Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı! Mal varlığını kime bıraktı?

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle 79 yaşında vefat eden Fatma Girik'in, mirasını kimlere bıraktığı ortaya çıktı.

37 Dakika Önce
2022-01-25 12:01:28
Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı! Mal varlığını kime bıraktı?

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fatma Girik, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği hastalığı sebebiyle 79 yaşında vefat etti.

Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı.

YeniÇağ'da yer alan habere göre; Girik'in yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu'ya da mirasından pay ayırdığı öğrenildi.

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş