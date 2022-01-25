Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı! Mal varlığını kime bıraktı?

Çoklu organ yetmezliği sebebiyle 79 yaşında vefat eden Fatma Girik'in, mirasını kimlere bıraktığı ortaya çıktı.

Türk sinemasının ünlü oyuncularından Fatma Girik, koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği hastalığı sebebiyle 79 yaşında vefat etti.

Fatma Girik'in vasiyetnamesini hazırladığı ve mal varlığının büyük kısmını yeğeni Ahu Turanlı'ya bıraktığı ortaya çıktı.

YeniÇağ'da yer alan habere göre; Girik'in yıllar önce Çocuk Esirgeme Kurumu'ndan koruyucu aile olarak yanına aldığı manevi kızı Ahu'ya da mirasından pay ayırdığı öğrenildi.

Yeni yılı hasta yatağında karşılayan Fatma Girik'in son fotoğrafını yeğeni Ahu Turanlı sosyal medyada paylaşmıştı. Turanlı paylaşımına; "Biz 2021'i hastanede uğurluyoruz... İnşallah 2022 hepimiz için güzel ve sağlıklı günler getirir" notunu düşmüştü. .