DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul Havalimanı'nda uçuşlar normale döndü
Destan canlı izle! Destan dizisini izle! Destan 8. bölüm!
Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan maaş zammı açıklaması
Victor Wanyama kimdir? Wanyama hangi takımla anlaştı? Wanyama Galatasaray'a mı geliyor?
Kazakistan'da kırmızı terör tehdidi seviyesi iptal edildi
Şanlıurfa’da taziye evinde çatışma! Çok sayıda yaralı var
İstanbul'da yarın (27 Ocak Perşembe) özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, okulları tatil mi? Kreşler ve ana okulları açık mı?
Burak Elmas Kimdir? Burak Elmas Fatih Terim hakkında ne dedi?
Bengü Beachley kimdir? Bengü Beachley neden öldürüldü?
Sedef Kabaş'ın tutukluluğu ile ilgili yeni gelişme
İstanbul'a etkili kar yağışının sebebi polar vorteks mi?
İstanbul'da şehirlerarası otobüs seferleri yeniden başladı
Bakan Yanık'tan 'sosyal destek ödemesi' açıklaması
İstanbul'da memurlar 27 Ocak'ta idari izinli mi? Kamu personeli (işçi) yarın tatil mi? Memur ve işçilere kar tatili uzadı mı?
Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

TIMETURK / YAŞAM / Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

Tedavi gördüğü özel hastanede pazartesi günü Kovid-19'a bağlı viral pnömoni (zatürre) tedavisi görmekteyken gelişen çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu.

2 Saat Önce
2022-01-26 12:04:41
Fatma Girik'in cenaze programı belli oldu

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz Fatma Girik için yapılacak cenaze töreni ile ilgili basın mensuplarına bilgi verdi.

1053094149_0-0-880-495_1920x0_80_0_0_fadf762b2a80207d5c77b4b6fe330e9a

Yarın saat 10.00'da Şişli Belediyesi'nde yapılan vedalaşmanın ardından 11.00'da Cemal Reşit Rey Salonu'nda anma töreni yapılacak. Öğle namazının ardından Teşvikiye Camii'nde cenaze törene düzenlenecek. Girik'in cenazesi Bodrum'da hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.

fatma-girikin-cenaze-programi-belli-oldu_2925_dhaphoto1

Cenaze programı ile ilgili basın mensuplarına bilgi veren aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz "Pazartesi günü üzücü bir haber aldık. Fatma Girik hanımefendinin vefatını duyduk. Akabinde hastaneye gittik. Salı günü aslında cenaze programı düzenlenmişti ama İstanbul'da hava muhalefeti ve ülkemizdeki hava muhalefeti nedeniyle cenaze programında bir erteleme söz konusu oldu. Biz cenazeye İstanbul dışına götürmeyi planlıyorduk. Bu doğrultuda bugün aile ile yaptığımız görüşme sonucunda Fatma Girik hanımefendi yarın saat 10.00'da biliyorsunuz kendisi eski Şişli Belediye başkanlığı yapmış belediye çalışanları ile bir vedalaşma programı olacak. Daha sonra saat 11.00'de Cemal Reşit Rey salonunda anma programı olacak. Buna müteakiben Teşvikiye Camisi'nde öğlen kılınacak vakit namazından sonra cenaze namazını kılıp ebedi istirahatgahı olan Bodrum'a yola çıkaracağız. Cenazesi Bodrum'da Memduh Bey'in yanına defnedilecek. Bu süreçte değerli büyüklerimiz sağ olsun ailenin hep yanında oldular. Özellikle Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan teşekkür ediyorum. Süreci de yakından takip ediyor. Ne gerekiyorsa aileye her konuda yardım edeceğini ifade etti. Ben tekrar kültür camiasının, sevenlerinin, ailesinin başı sağ olsun diyorum. Çok iyi bir insandı. Sevgi dolu bir insandı. Bizlere hep sevgiyi öğretti. Dürüstlüğü öğretti. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş