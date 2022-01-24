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TIMETURK / YAŞAM / Fatma Girik cenaze | Fatma Girik cenazesi nereye defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni nerede yapılacak?

Fatma Girik cenaze | Fatma Girik cenazesi nereye defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni nerede yapılacak?

Fatma Girik cenaze | Fatma Girik cenazesi nereye defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni nerede yapılacak? Fatma Girik'in sevenleri cenaze töreninin nerede gerçekleşeceğini merak ediyor. Ünlü oyuncunun cenaze törenine ya da hangi camiden cenazesinin kalkacağına ilişkin haberler araştırılıyor. Peki ama Girik nereye defnedilecek? İşte cenaze töreni ayrıntıları...

1 Saat Önce
2022-01-24 15:58:57
Fatma Girik cenaze | Fatma Girik cenazesi nereye defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni nerede yapılacak?

Fatma Girik cenazesi nereye defnedilecek? Fatma Girik cenaze töreni nerede yapılacak? Fatma Girik'in sevenleri cenaze töreninin nerede gerçekleşeceğini merak ediyor. Ünlü oyuncunun cenaze törenine ya da hangi camiden cenazesinin kalkacağına ilişkin haberler araştırılıyor. Peki ama Girik nereye defnedilecek? İşte cenaze töreni ayrıntıları...

Fatma Girik cenaze töreni

Fatma Girik tedavi gördüğü hastanede ameliyat olmuş ve yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Koronavirüse yakalanan ünlü oyuncunun çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği açıklandı. Cenaze töreni hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Ünlü oyuncunun cenazesinin nereden ve ne zaman kalkacağı henüz bilinmiyor. Açıklamaların ardınan detayları haber sitemizden öğrenebilirsiniz.

Fatma Girik cenazesi nereye defnedilecek?

Fatma Girik cenazesi nereye defnedileceği henüz belli değil . Açıklamaların ardından cenaze töreni, cenazenin defnedileceği yer ve cenaze namazının kılınacağı mekanı haberimizden öğrenebilirsiniz. .

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