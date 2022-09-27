Fatih Arslan Bambaşka Bir Olayla Sosyal Medyayı Salladı

Girişimci Fatih Arslan son zamanlarda sosyal medya gündemine oturan genç ve başarılı isimlerden birisi. Birçoğumuz onu Ayna Merkezi firmasının genç ve başarılı CEO’su olarak yakından tanıyoruz. Her gün ayna ile üretmiş odluğu birbirinden farklı tasarımlarla ilgi odağı olmayı başaran genç iş adamı sürekli gündeme damga vuran konularla sosyal medyayı sallıyor. “Aynaların Efendisi” olarak da tanınan Fatih Arslan bu kez araç modifiye tutkunlarının kalbini çalmayı başarıyor. Nasıl mı?

Bugüne kadar aynalarla yağmış olduğu özel tasarımlarla adından sıkça söz ettiren Fatih Arslan, bu kez bambaşka bir konuyla gündeme damga vurdu! Genç girişimci sosyal medya hesabından öyle bir paylaşım yaptı ki, kendi takipçileri ile birlikte tüm araba ve modifiye tutkunlarını kendisine hayran bıraktı. Aynanın hayatınızın her alanda olması gerektiğini savunan ve işini aşkla yapan girişimci isim son model lüks aracını ayna kaplama yaparak farklılığını yine ortaya koydu.

Lüks Aracını Ayna ile Kapladı

Fatih Arslan, Water Garden Ataşehir'de verdiği karizmatik pozla tüm modifiye tutkunlarına bu kadarı da olmaz dedirten bir adım attı. Ayna sektörüne bambaşka bir bakış açısı ve bambaşka bir soluk kazandıran genç girişimci kullandığı aracını ayna kaplama yaptırdı ve onunla gündeme bomba gibi düşen bir poz verdi. Bu görseli ‘'byfatiharslan” isimli hesabında paylaşarak çok kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Böylelikle sosyal medyanın gündemine oturdu.

İşte Fatih Arslan'ın gündem yaratan o @byfatiharslan kullanıcı adıyla yaptığı instagram paylaşımı:

Fatih Arslan Kimdir?

02.10.1992 yılında İstanbul'da doğan, aslen Gümüşhaneli olan Fatih Arslan girişimcidir. ‘Ayna Merkezi' isimli aile şirketinin başında yönetici pozisyonunda çalışmaktadır. Uzun yıllar sektörün içinde olduğu için kendini bu alanda çok geliştirmiştir. Tasarımcı ruhu ve dekorasyon zevkleriyle mekanlara dokunan Fatih Arslan aynalara verdiği şekillerle çok konuşuluyor.