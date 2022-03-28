Fatih Arslan Ayna üretiminde sektöre yön veriyor

Ayna Merkezi CEO’su Fatih Arslan, babasından devraldığı şirketi daha üst seviyelere taşıyarak ayna sektörüne yön veriyor. Arslan, aynaların günlük hayatta sıklıkla kullanıldığını söyleyerek, “Masa, sehpa, dolap zeminleri, duvar ve tavan uygulamalarında sıklıkla tercih ediliyor. Ortama şıklık katmasının yanında daha ferah bir alan olmasını da sağlıyor” dedi.

Babasından devraldığı aynacılık mesleğinin inceliklerine hakim olan Ayna Merkezi CEO'su Fatih Arslan, bu sektörde kısa zamanda elde ettiği başarılarıyla dikkat çekiyor. Ayna Merkezi CEO'su Fatih Arslan, babadan öyle geçen bu meslekte 30 yıla aşkın elde edilen tecrübeyle en kaliteli hizmeti müşterileriyle buluşturuyor. Şirket olarak yurtiçinde yaptığı başarılı çalışmalarla dikkatleri üzerine çeken Arslan, aynı zamanda yurtdışına yaptığı ihracatlar ile de Türkiye'ye katma değer sağlamaya devam ediyor. Bu başarıyı özellikle müşteri odaklı vizyonla hizmet etmeye borçlu olduklarını dile getiren Arslan, sektörde yaşanan gelişmeleri ise yenilikçi bakış açıları sayesinde ve AR-GE çalışmalarına yapılan yatırımlarla elde ettiklerini belirtti. Genç girişimci sağladığı bu başarıyla uluslararası alanda dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Aynanın kullanım alanları hakkında açıklamalarda bulunan Arslan, "Ayna kullanımı açısından değerlendirildiğinde spor salonları, kuaförler, düğün salonları ve restoranlar Ayna Merkezi için en iyi müşteriler arasında yer alıyorlar. Ancak diğer işletmeler de aynanın ortama kattığı şıklığı ve ferahlığı fark etmeye başladılar. Hatta manavlar bile dekorasyonlarında ayna kullanmaya başladılar. Ayna merkezi olarak bu duruma elbette memnun oluyoruz. Aynanın ortamdaki pozitif enerjiyi yükselttiğini bilen ve bunu yaşayanlar etraflarına da tavsiyede bulunuyor. Bu sayede ayna dekorasyon uygulamalarında çok daha fazla alan kaplıyor." ifadelerini kullandı.

Ayna Merkezi CEO'su Fatih Arslan, hayatın her yerinde aynalara rastlamanın mümkün olduğunu dile getirerek, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Aynalar artık hayatımızın birçok alanında kullanılmaktadır. Masa, sehpa, dolap zeminleri, duvar ve tavan uygulamalarında sıklıkla tercih ediliyor. Ortama şıklık katmasının yanında daha ferah bir alan olmasını da sağlıyor. Aynayı dekorlarında tercih eden işletmeler başlıca; mağazalar, restoranlar, oteller, spalar, spor merkezleridir. Bu alanda hizmet veren birçok müşterimizle başarılı projeler gerçekleştirdik”

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