Farah Zeynep Abdullah Bergen filminden ne kadar kazandı? Farah Zeynep oynadığı Bergen'den kaç para kazandı?

Farah Zeynep Abdullah Bergen filminden ne kadar kazandı? 4 Mart günü vizyona giren Bergen filmi büyük ses getirdi. Milyonlarca izleyiciye ulaşan filmin hasılatı da bir o kadar konuşuldu. Peki ama Bergen filmini kaç kişi izledi ve ne kadar kazandırdı? Farah Zeynep oynadığı Bergen'den kaç para kazandı?

4 Mart günü vizyona giren Bergen filmi büyük ses getirdi. Milyonlarca izleyiciye ulaşan filmin hasılatı da bir o kadar konuşuldu. Peki ama Bergen filmini kaç kişi izledi ve ne kadar kazandırdı? Farah Zeynep oynadığı Bergen'den kaç para kazandı?

Farah Zeynep Abdullah Bergen filminden ne kadar kazandı?

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; “Bergen” şimdiye dek 4 milyon 868 bin 250 kişi tarafından izlendi ve 142 milyon 836 bin 200 lira hasılat elde etti.

Filmde hem başrol hem de ortak yapımcı olan oyuncunun kazancının şimdilik 40 milyon lira civarında olduğunu duydum.

Bergen filmi

Yönetmen koltuğunda Mehmet Binay ve M. Caner Alper'in yer aldığı Bergen dizisi, daha film çıkmadan konuşulmaya başlandı.

Filmin başrolünü üstlenen Farah Zeynep Abdullah'ın, Bergen'e olan benzerliği film hakkında merak uyandırdı.

Bergen filminin yapımını Orchestra Content üstlenirken, yazar olarak Sema Kaygusuz ve Yıldız Bayazıt kadroda yer aldı. .