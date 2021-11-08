Örnek gösterilen gözde çiftlerden Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemini adeta salladı. Karan adında çocukları olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit boşanıyor mu? sorusu merak edilirken İkiliden yanıt gecikmedi.

Bir haber sitesinin iddiasına göre son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in ayrılma kararı aldıkları ve bir süredir evlerini ayırdıkları iddia edilirken Özçivit'in Kuruluş Osman dizisinden ayrıldığı da öne sürüldü.

Evcen'in geçtiğimiz günlerde kendisine sorulan “Bu mutluluk ve huzur neden ve nasıl son buldu ve yerini acı aldı? Gerçek aşk var mı?” sorusuna verdiği yanıttan sonra bu iddiaların ortaya atıldığı söyleniyor.

Evcen, “Kesinlikle var. Çünkü aşk insanı besleyen en temel şeylerden biri. O yüzden sevdiklerimize tutunuyoruz. Hepimiz hayatımızdaki aşkı devamlı ve sonsuz kılmaya çalışıyoruz.

Ben de aşkı Burak'la sonsuz kılmaya adım attım. İnsan hayatta önüne hedefler koyup, adım adım onları aşmaya çalışır ya ben de öyle geçirdim son 10 yılımı... Hedeflerimi aşarak ilerlemeye çalıştım.

Ne mutlu ki bugün, 10 sene öncesine gittiğimde “Nasıl bir noktada olmak istersin?” sorusunun cevabını yaşıyorum” cevabını verdi.

Eşini çok sevdiğini dile getiren Evcen'in bu açıklamasının ardından boşanma iddialarının ortaya atılması ise ikilinin sevenlerini oldukça üzdü.

"KALBİMİN İKİ YARISI..."

Bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından ise Fahriye Evcen sosyal medya hesabından oğlu Karan ve eşi Burak Özçivit'le kahvaltı yaptıkları fotoğrafı paylaşarak, "Kalbimin iki yarısıyla güne başlarken.. Sizi seviyorum.. " notunu eklerken Özçivit'in de aynı fotoğrafı paylaşması dikkat çekti.

Kaynak: bolgegundem.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.