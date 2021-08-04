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TIMETURK / YAŞAM / Ezgi Mola o paylaşıma ateş püskürdü

Ezgi Mola o paylaşıma ateş püskürdü

Oyuncu Ezgi Mola, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını ve ismini kullanarak '#SeninleyizReis' etiketinin olduğu ironik montajı tekrardan paylaşıp, küfretti.

1 Gün Önce
2021-08-04 10:10:06
Ezgi Mola o paylaşıma ateş püskürdü

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Oyuncu Ezgi Mola, Twitter sayfasından yaptığı paylaşımda kendi fotoğrafını kullanarak yapılan ve "#SeninleyizReis" etiketi kullanılan bir montajdan rahatsız oldu.

Ezgi Mola'nın "Help Turkey" paylaşımının kullanıldığı ironik montajda, "Etiketlere ilk gün ben de destek vermiştim ama büyük bir operasyonun parçası olduğumu anladım." ifadeleri kullanıldı.

“BUNU YAPAN GERİ ZEKALI…”

İronik montajı yapan vatandaşa, "Geri zekalı" ve "S. sürülecek akıl yok ya bunlarda" ifadeleriyle küfürler ve hakaretler yağdırdı.

Oyuncu, paylaşımının tamamına şunları yazdı:

"Bunu yapan geri zekalı: Buna harcayacağın zamanı ülkenin yanan toprağını korumaya harcasan vatana millete daha hayırlı evlat olursun geri zekalı! Havadan yardım talebi duyur, insanlara ihtiyaç listeleri yolla bir işe yara, bunu yapacağına. S. sürülecek akıl yok ya bunlarda."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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