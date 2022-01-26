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TIMETURK / YAŞAM / Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir?

Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir?

Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir? Sevilen oyuncu Ezgi Mola'nın adı Kemal Kahraman ile gündemde yerini aldı. Peki ama Kemal Kahraman kimdir ve Ezgi Mola ile ilgisi nedir? Ezgi Mola'nın oynadığı diş macunu reklamında partneri olan Kahraman'ın Mola'yı takip ederek taciz ettiği öğrenildi. İşte Ezgi Mola gündem...

2 Saat Önce
2022-01-26 14:34:55
Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir?

Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir? Sevilen oyuncu Ezgi Mola'nın adı Kemal Kahraman ile gündemde yerini aldı. Peki ama Kemal Kahraman kimdir ve Ezgi Mola ile ilgisi nedir? Ezgi Mola'nın oynadığı diş macunu reklamında partneri olan Kahraman'ın Mola'yı takip ederek taciz ettiği öğrenildi. İşte Ezgi Mola gündem...

Ezgi Mola Kemal Kahraman olayı nedir?

Ezgi Mola'nın 2016 yılında oynadığı bir diş macunu reklamında partneri olarak reklamda yer alan Kemal Kahraman, bir oyununa geldi. Mola'ya çiçek verip kendini tanıtan kahraman, Mola'nın bütün oyunlarına gelip onu takip etmeye başladı.

Son olarak karşısına çıkıp “Bir şey konuşmak istiyorum” diyen Kahraman, Ezgi Mola'dan “Sizi tanımıyorum. Benden ne istiyorsunuz? Neden beni devamlı takip ediyorsunuz?” cevabını aldı.

Kemal Kahraman Ezgi Mola otomobile bindiğinde üzerine doğru yürüyerek, “Seni mahvedeceğim. Geberteceğim seni. Gününü göreceksin” diyerek kaportayı tekmeledi. Savcılık, “Tek başıma sokağa çıkamaz hale geldim” diyen Ezgi Mola'yı haklı bularak Kemal Kahraman'a iki ay uzaklaştırma kararı verdi. .

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