Eyüpsultan su kesintisi | Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek?
Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallellerinde yaşanan su kesintilerinin ardından Eyüpsultan'da yaşayan vatandaşlar, kesintinin kaç saat süreceğini ve suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İSKİ'nin açıklamaları ve Eyüpsultan su kesintisine ilişkin detaylar...
2022-01-12 13:14:15
Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallellerinde yaşanan su kesintilerinin ardından Eyüpsultan'da yaşayan vatandaşlar, kesintinin kaç saat süreceğini ve suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İSKİ'nin açıklamaları ve Eyüpsultan su kesintisine ilişkin detaylar...
Eyüpsultan su kesintisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)'nin açıklamalarına göre; Eyüpsultan, Bayrampaşa, Esenler ve Gaziosmanpaşa ilçelerindeki bazı mahallelerde su kesintisinin yaşanacağı bildirildi.
Eyüpsultan'da; Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallelleri su kesintisinden etkilenecek.
Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek?
Sabah 09:00'da başlayan su kesintisinin akşam 20:00'da son bulacağı belirtildi. Detaylı bilgi için İSKİ'nin resmi sitesinde sorgulama yapabilirsiniz.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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