Eyüpsultan su kesintisi | Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek?

Eyüpsultan'da sular ne zaman gelecek? Rami Yeni, Düğmeciler, İslambey ve Topçular Mahallellerinde yaşanan su kesintilerinin ardından Eyüpsultan'da yaşayan vatandaşlar, kesintinin kaç saat süreceğini ve suların ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. İSKİ'nin açıklamaları ve Eyüpsultan su kesintisine ilişkin detaylar...