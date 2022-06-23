EYT Düzenlemesi Kapıda Mı?

EYT son bir yıldır en çok konuşulan haberlerden biri.

EYT olarak kısaltılan emeklilikte yaşa takılanlar gündemden düşmüyor! Emeklilikte yaşa takılanlar sık sık organize olarak seslerini duyurmaya çalışıyor. Ancak bu konuda henüz somut bir adım atılmamıştır.

EYT Detayları

Gazete manşetleri milyonların beklediği kararı sık sık gündeme alır. EYT olarak tabir edilen emeklilikte yaşa takılanlar halen çözümlenemeyen bir konu. Yaş nedeniyle emekli olmayan kişilerin kendilerini ifade etme biçimidir. Bu mağduriyeti yaşayan kişiler sık sık bir araya gelerek yaşadıkları zorluğu anlatmaya çalışıyor.

Yaş haddi düzenlemesinde ötürü emekli olamayan kişi sayısı bugün altı milyon civarında. Hatırı sayılır bir miktar olduğu için sivil toplum hareketi olarak seslerini duyurmak ve düzenleme yapılması için çalışılıyor.

EYT Düzenlemesi Nedir?

Personel sağlık çalışanları da dahil 1999 yılında emeklilere prim gün şartı getirilirken aynı zamanda yaş sınırı da eklendi. Bu düzenleme 2022 yılı içerisinde hala geçerli. 4447 sayılı kanuna göre erkeklerin emekli olması için 60 yaşını doldurması gerekir. Kadınlar için belirlenen emekli olma yaşı ise 58'dir.

Prim ve yaş şartı aynı düzenleme ile gerçekleştirildiği için ayrılamaz. EYT'liler ise prim şartını yerine getirmiş ve doldurmuştur. Ancak yaş haddi doldurulmadığı için emekli olunamaz. Yaşını beklemek zorunda olan kişiler uzun yıllar gerekli düzenleme yapılmadığı için beklemek zorunda kalıyor.

EYT Sayısı Ne Kadar?

Taşeron son dakika bilgilerine göre toplamda 7 milyona yakın kişi EYT mağduru. EYT mağduriyeti yaşayanların sayısının net olacak açıklanması mümkün değildir. Tartışmalar 1999 yılından bu yana geliyor. 1999 yılında çıkarılan kanına göre yaşını dolduran ve 7 bin gün prim ödemesi yapanlar emekli olabilmektedir. Diğer bir düzenleme ise yaşını dolduran 25 yıl sigortalı olmak şartı ile en düşük 4 bin 500 gün prim ödemesi yapan kişiler de emekli olabilmektedir.

EYT derneğine göre açıklanan rakam 15 milyondur. Ancak kayıtlar bu seviyenin en yüksek 7 milyon olduğunu ortaya kotar. EYT düzenlemesi bekleyen kaç kişinin olduğu ancak düzenleme yapıldıktan sonra net olarak bilinecektir. .