Evren Yaşlak, Yeni Yaşını Dostlarıyla Kutladı

Evo Holding yönetim kurulu başkanı Evren Yaşlak 18 Mayıs 2022 Çarşamba günü Ortaköy Ya Sonra'da yeni yaşını tüm sevenleriyle birlikte kutladı.

Evo Holding'in kurucularından olan Evren Yaşlak, ablası Evrim Yaşlak ile birlikte koordine ettiği, Ortaköy Ya Sonra restorantta, doğum günü etkinliğinde oldukça keyifli anlar yaşandı. Partide Evren Yaşlak'ın takım elbisesi Şinasi Günaydın imzası taşırken, Evrim Yaşlak'ın elbisesi Deniz Albayrak'ın özel tasarımı olup, pastası Pastam Burada ekibi tarafından özel olarak tasarlandı. İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen, 75 isminin yer aldığı doğum günü partisine katılım oldukça yoğun ve bir görsel şölene dönüştü.

Evren Yaşlak'ın doğum günü partisinde Ortaköy Ya Sonra kurucusu Mertcan Boylu, sanatçı Umut Akyürek ve Oktay Bora Ertuğrul, oyuncu Berke Üzrek, oyuncu Umut Karadağ ve eşi Çiğdem Karadağ, sanatçı Ayça Gürsaçer, psikolog ve sunucu Yeşim Akıncı, fotoğraf sanatçısı İlker Uzunalan, Asil Çağıl, fenomen Anisa Diko, Murat Dede, Senem Selimi, Özkan Aydoğanoğlu, Koray Aksu, Lütfu Sapmaz, Arda Ok, Oksana Kuznetsova, Songül Güney, Aşkın Şengün, Tuğçe Akdemir, Berat Kayışkan gibi sanat ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri katıldı.