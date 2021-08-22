Evlilik herkese yaramayabilir!

Yeni evli çiftlerin düştüğü en büyük hatalardan birisi de yeme ve içmede ayarı kaçırmak. Evliliğin çiftlere ne derece yarayıp yaramadığı sağlıklarını da yakından ilgilendiriyor....

Yaklaşık birbuçuk yıldır devam eden pandemide gerek hareketsizlik gerekse beslenme alışkanlıklarının değişmesi nedeniyle kilo alımı hızlandı.

Düğün yasaklarının kalkmasıyla evliliklerini öteleyen pek çok çift soluğu nikah dairelerinde alırken, bu süreçte ince ve fit görünmeye imkan vermeyen fazla kilolar can sıkıcı olabiliyor. Ancak yeni evli çiftler bu süreçte dikkat etmek durumunda. Asıl tehlike daha sonra başlıyor zira beslenme alışkanlıkları açısından özellikle ilk yıl dikkat edilmediğinde, kurtulmaya çalışılan kilolara yenileri de eklenebiliyor.

Evlenen kişilerin kilo almaya eğilimli olmasının nedenleri arasında ilk sırayı beslenme düzeni alır. Evlenen kişiler, yalnız yaşadıkları zaman dilimine veya öğrencilik hayatlarına nazaran daha düzenli beslenirler ve eşleri ile uzayan akşam yemekleri ve gece atıştırmaları kilo almalarına neden olur.

Evlilik arifesinde gelinlik ya da damatlık provası ve akabinde yapılması zorunlu birçok hazırlıklar ile uğraşılırken hızla kilo veren gelin ve damat evlendikten sonra verdikleri kiloları doğal vücut işleyişinin gereği geri alırlar. Bu durum oldukça normaldir. İnsan metabolizması bunu gerektirir.



Hareketsiz kalmamak önemli

Sağlıklı yaşamın sürdürülebilir hale gelmesinde egzersizin önemi büyük. Yeni hayatınıza adapte olurken egzersizi de rutininize almayı unutmayın. Birlikte yapabileceğiniz, yaparken iki tarafın da kendisini iyi hissedebileceği ve sürdürebileceğiniz egzersiz türlerini deneyin. Örneğin; yürüyüş yapmak, bisiklete binmek, yüzmek veya ip atlamak gibi. Sevdiğiniz egzersiz türünü kararlaştırdıktan sonra geriye, gün içerisinde sadece 30 dakika ayırmak kalıyor.

Tabakları küçültebilirsiniz

Yeni evli çiftler aile olmanın verdiği heyecan ve mutluluk ile gerek günlük beslenmelerinde gerekse eve davet ettikleri misafirlerine hazırladıkları menüde aşırıya kaçabiliyor. Bu nedenle fark edilmeden kilolar da artabiliyor. Bu durumu yaşamamak adına yemeklerinizin sağlıklı olmasına ve büyük tabaklar yerine daha küçük tabaklarda servis yapmaya özen gösterin. Tatlı tüketilecek ise meyveli keşkül gibi hafif tatlıları tercih edin.

Neyi ne kadar içeceğinizi ayarlayın

Toplumun geneli gibi yeni evli çiftler de akşamları çay ve kahve tüketimlerini arttırabiliyor. Burada önemli olan ilk nokta çay ve kahvelerin kesinlikle şekersiz tercih edilmesi gerektiğidir. Diğer önemli nokta ise çay ve kahvenin vücuttan atabileceği suyun yerine koyulmasıdır. Bundan dolayı ne kadar çay ve kahve içilirse o kadar su içilmeli, yaz aylarında kg başına 35 – 40 ml su tüketiminin sağlanmasına özen gösterilmelidir.

Beğenilme duygusu azalınca

Yeni evlenen insanların doğal olarak bilinçaltında beğenilme duygusu azalır. Bu durum oldukça doğal bir evredir. Kişi artık onu sonsuza dek seveceğine inandığı biriyle beraberdir ve aynı zamanda karşı tarafın onu her zaman her koşulda beğeneceği düşüncesi bilinçaltına yerleşir. Bu durum kişinin kendi kişisel bakımını aksatmasına ve en başta kilo almasına yol açar.

Yemek sonrası ayarı

Günün yorgunluğunu atmak ve rahatlamak için yemek sonrası çay bir çoğumuzun vazgeçilmezi. Bir de tatlı birşeyler olsun, tek başına çay olmuyor dediğimizde devreye hamurişleri veya paketli gıda tüketimi giriyor. Tüketilen paketli gıdaların içerisindeki şeker, hamur işelerinin yapısındaki rafine karbonhidratlar; bel bölgesinin yağlanmasına, kilonun artmasına ve bunların sonucunda da insülin direncinin ortaya çıkmasına sebep olabiliyor.



Kilo almak bulaşıcı mı?

Yapılan bir araştırmaya göre aileleri veya arkadaşları şişman olanlar, şişmanlık üzerinde çok fazla objektif değerlendirmede bulunamıyorlar ve kilo almaya oldukça eğilimliler. Kişinin sosyal çevresinde fazla kilolu insanların sayısı arttıkça kişinin fazla kilolu olma riski de bir o kadar artıyor.

Akşam yemeği ve saat ayarı

Tüm günün koşturmacası bitip eve gelindiğinde, eşle beraber sohbet edilerek tüketilen akşam yemekleri farkında olmadan uzuyor. Ve sofrada kalınan süre arttıkça da masada bulunan yiyeceklerden atıştırma miktarı artıyor. Bundan dolayı akşam yemeği saatini ve süresini sınırlı tutmak, yemek sonrası sofrayı beraberce toplayıp sohbete atıştırmalara maruz kalınmayacak bir ortamda devam etmek kilo yönetiminize katkı sağlayacaktır.

Yemek siparişlerinizde bu kurala dikkat

Evlilik iki taraf için de yeni bir düzen ve yeni sorumluluklar demektir. Bundan dolayı alışmak ve bir rutin oluşturmak biraz zaman alabilir ki bu da gayet normaldir. İlk zamanlarda yemeklerin dışarıdan söylenme sıklığı fazlayken bu zamanla azalacaktır. Fakat ilk zamanlarda dahi tedbiri elden bırakmamakta fayda var. Dışarıdan fast food ürünler söylemek yerine, öncelik ev yemekleri yapan bir yer olmalıdır. Eğer öyle bir alternatifimiz yoksa yağsız ızgara et/tavuk/balık + salata/ızgara sebze kombinasyonu dışarıdan söylenebilecek en güzel sağlıklı alternatiflerdendir.

Balayı süreci

Düğün sonrasında yapılan balayı tatilinde ki her tatil sonrasında olduğu gibi zaten alınan kiloların üstüne daha fazla kilo eklenir. Yani sonuç olarak gelinliğin ve damatlığın içinde daha fit, yakışıklı, güzel durmak için harcanan tüm diyet ve spor boşa gitmeye daha evliliğin ilk haftası yani balayı haftasında boşa gitmeye başlar.

Aile ziyareti tetikler

Evliliğin devamında geçen aylarda sürekli aile ziyaretleri ve o aile ziyaretlerinde gelinin ve damadın adına verilen (tabii ki de anne elinden çıkan) leziz yiyecekler, bunun yanı sıra sizin gibi evli olan arkadaşlarınızla düzenlediğiniz yemek organizasyonları kilo almanızı devam ettiren bir diğer öğelerdir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.