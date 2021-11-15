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Evlenmek için ehliyet almak zorunlu mu? Evlilik ehliyeti nasıl alınacak? Evlilik ehliyeti kimler alacak?

Kadın cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu'nda gündeme gelen 'Evlilik ruhsatı' önerisi tartışma yarattı.

2 Saat Önce
2021-11-15 09:33:19
Evlenmek için ehliyet almak zorunlu mu? Evlilik ehliyeti nasıl alınacak? Evlilik ehliyeti kimler alacak?

Kadın cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Bu kapsamda Kadına Yönelik Şiddet Araştırma Komisyonu'nda dikkat çekici bir öneri gündeme geldi. Komisyon Başkanı Öznur Çalık'ın kan tahlili gibi psikolojik rapor ve sabıka kaydı içeren "Evlilik Ruhsatı" önerisi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Kadına yönelik şiddetin nedenlerini araştıran Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarının sonuna yaklaşıyor. Bugüne kadar aralarında avukat ve psikologların da bulunduğu birçok ismi dinleyen komisyonda bölgesel çalışmalar ele alındı. İspanya ve Fransa örnekleri incelenmiştir.

"EVLİLİK EHLİYETİ" ÖNERİSİ

Çalışmalar sırasında Komisyon Başkanı Öznur Çalık dikkat çekici bir açıklama yaptı. "Evlilik Ruhsatı" teklifini gündeme getirdi. Kadına Yönelik Şiddet Soruşturma Komisyonu Başkanı Çalık, evlilik öncesi taraflardan psikolojik rapor, sabıka kaydı ve şiddete eğilim olup olmadığına dair belge istenebileceği önerisini gündeme getirdi. Önerinin komisyon raporuna dahil edilmesine karar verildi. Ancak bu öneri tartışmaları da beraberinde getirdi.

HUKUKÇULARDAN TEPKİ

Bazı avukatlar, "Sabıka kaydına özgü evlilik yasağı getirilmesinin, temel hak ve özgürlüklerin özüne dokunacağı gerekçesiyle anayasaya aykırı olacağı görüşündeler. Evlilik izni önerisine de bazı kadın derneklerinden tepki geldi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, toplumsal cinsiyet eşitliği sorununun görmezden gelindiğini belirterek, söz konusu önerinin kadına yönelik şiddeti kesinlikle çözmeyeceğini söyledi. “Sorun kadınların kanunla güçlendirilmesiyle çözülebilir” görüşünü dile getirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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