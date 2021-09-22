Eviniz soyulursa yapmanız gerekenler

Evinizin soyulması başınıza gelebilecek en kötü şeylerden birisi. Peki bu durumda nasıl hareket edip nasıl bir tepki vermek gerekiyor?

Başınıza gelen en büyük ve en can sıkıcı olaylardan birisidir evinizin soyulması. Maddi hasar ve kayıp kadar manevi yönden de derin izler bırakır.

Peki böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığınızda neler yapmanız lazım?

İşte konuya ilişkin değerlendirmeler:

Polisi çağırın, evdelerse eve girmeyin

Evinizin soyulması halinde ilk önceliğiniz polisi aramak olmalı. Bunu ne kadar kısa sürede yaparsanız hırsızların yakalanma ihtimali o kadar yükselecektir. Hala evinizdelerse, acil yardım hattını arayın ve içeriye asla girmeye çalışmayın. Komşularınızın evi gibi yakındaki güvenli bir yere giderek durumu uzaktan gözlemleyin.Aksi halde risk de almış olursunuz.

Hiçbir şeye dokunmamaya çalışın

Olay yerine , yani evinize girdiğinizde ortalığı toparlama derdine asla düşmemelisiniz. Artık eviniz bir suç mahalli konumundadır ve yapacağınız her hareket sakıncalı durum oluşturabilir. Soruşturma yapılmadan önce müdahale etmeniz, kanıtları yok ederek polisin suçluları yakalama olasılığını da azalabilir.

Hasarı ve kayıpları not alın

Polisi beklerken yapacak bir şey bulmanın yanı sıra, ne kadar küçük olursa olsun çalınan her şeyin listesini çıkarmanız faydalı olacaktır. İmkanınız bulunuyor ise seri numaralarını ve tanımlayıcı işaretlerini, ayrıca eşyalarınızın alındığı yerlerin fotoğraflarını ekleyin. Listeniz polisin eşyalarınızı bulması halinde tanımlaması için faydalı olur ve konut sigortası sağlayıcınız da talebinizi işleme koymak üzere bu listeye ihtiyaç duyar

Hesap ve kimliğinizi muhafaza edin

Hırsızların banka hesaplarınızı ve evraklarınızı kullanarak size daha fazla zarar vermesi, isteyeceğiniz en son şeylerden biri. Banka veya kredi kartlarınızı çalarlarsa, derhal kartları veren bankaları arayarak iptal ettirin. Eğer hassas oturum açma veya hesap bilgileri içeren herhangi bir cihaz çalınırsa, hırsızların cihazları kullanmasını önlemek için mümkünse bunları uzaktan silin ve hesap sağlayıcılara danışın. Herhangi bir akıllı telefonun çalınması halinde, telefonda SIM kart varsa cep telefonu operatörünüzü arayın. Pasaport veya sürücü ehliyeti gibi herhangi bir evrakınız çalındıysa, ilgili resmi kurumlara ulaşmanız gerekir.

Polisten kayıt numarası alın sigortacı ile temasa geçin

Sigortacınız talebinizi işleme koymak için bu numaraya ihtiyaç duyacaktır.Teminat düzeyinize bağlı olarak, sigortacınız çalınan eşyaların yenisini temin edebilir, mülk onarımlarının masraflarını ve evinizin güvenliğini sağlamakla ilişkili diğer maliyetleri karşılayabilir . Arama yaptığınızda, polisten aldığınız kayıt numarasını, varsa çalınan eşyaların fişlerini ve çıkardığınız listeyi hazırda bulundurun.

Ev güvenliğini sağlayın

Hırsızların evinize tekrar girmesini engellemek istiyorsanız, mümkünse onarım yapmanız ve güvenlik düzeyinizi yükseltmeniz önemlidir. Evinizde mevcut olan ancak soygun sırasında hasar gören güvenlik sistemlerini onararak işe başlayın. Hırsızlar herhangi bir anahtar çaldıysa, ilgili kilitleri değiştirin. Polisten evinizin güvenliğini nasıl sağlayabileceğine dair öneriler isteyin ve bu önerileri en kısa sürede hayata geçirin.Ev güvenliğinizin düzeyini yükseltmek sigorta priminizdeki artışı hafifletmenin en iyi yoludur ancak yine de genel bir artış olması mümkündür. Bu yüzden, fiyat araştırması yapmayı ve Generali'nin konut sigortası ürünlerini incelemeyi unutmayın.

Psikolojik destek

Gizliliğiniz ve güvenliğiniz ihlal edilmiş olur ve bununla başa çıkmak zor. Bu yüzden, ihtiyaç duyduğunuz her türlü desteği alarak kendinize dikkat etmeniz önemli. Polis sizi bir mağdur destek grubuna yönlendirebilir; ancak, bunu yapmazlarsa ve herhangi bir şekilde zorlandığınızı hissediyorsanız, siz kendiniz bir destek grubu arayın. Tabii ki arkadaşlarınızın ve ailenizin desteğini almaktan çekinmemeniz gerek.

Yakalanırlarsa hakkınızı arayın

Hırsızlar yakalanır ve hüküm giyerse, tazminat talep etmeye hak kazanabilirsiniz. Ancak bunu yapmak istediğinizi polise önceden söylemeniz gerekebilir; bu yüzden, mümkün olduğu kadar kısa sürede bundan bahsedin.

Soyulma halinde verilecek en önemli tepki, her şeyi tek seferde düşünme eğilimine ve bunalma ihtimaline karşı koymak. Bunun yerine sakin ve yavaş hareket edin, bulunduğunuz adıma odaklanın ve sırayla ilerleyin.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.