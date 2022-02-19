Evini satıp köyüne döndü, hayvancılık işini büyüttü

Kayseri'de 4 yıl önce, ekonomik nedenlerle göç ettiği kırsaldaki mahallesine dönen Abdullah Özkan, devlet desteğiyle aldığı hayvanlarla besicilik yapıyor.

Kayseri'de kent merkezindeki bir huzurevinde 10 yıl çalışan 4 çocuk babası, 49 yaşındaki Abdullah Özkan, devletin köye dönüş projeleri kapsamında düve ve koyun alım desteği olduğunu öğrendi. Bunun üzerine şehirdeki evini satan Özkan, Himmetdede Mahallesi'ndeki eski yuvasına taşındı.

Burada ahır yaptıran Özkan, Tarım Kredi Kooperatifinden 4 yıl önce 75 bin liraya 10 gebe düve aldı. İlk yılı ödemesiz, faizsiz ve 5 yıl taksitli borcunu 3 yılda bitiren Özkan, geçen sene de aynı teşvik kapsamında 60 koyun alarak işini büyüttü.

"Hayali olan devletin teşviklerine müracaat etsin"

Servis şoförlüğü de yapan Özkan, AA muhabirine, köye dönüş kararı alırken en büyük destekçisinin eşi olduğunu söyledi.

Bu konuda kendisini kırmayan eşi ve çocuklarına teşekkür eden Özkan, şöyle konuştu:

"20 yıl önce çalışmak için Kayseri'ye gittim. Sonrasında devletin köye dönüş projeleri olduğunu duyunca müracaat ettim. Olumlu yanıt aldım. Köye dönünce de çok sevindim. 10 inekle başladım. İneklerin parasını ödedikten sonra koyun aldım. Onun borcunu da 5 yıl içinde ödeyeceğim. Devletin bu konuda birçok teşviki var. İsteyen vatandaşlara bu tür desteklerden faydalanmalarını tavsiye ediyorum."

Hayvancılığı çok sevdiğini dile getiren Özkan, köyde huzurlu ve mutlu olduklarını anlattı.

Kırsalda yaşamanın eğitime engel olmadığına da dikkati çeken Özkan, "Köyde yaşamak okumaya engel değil. Hiçbir şeye engel değil. Okuyacağı varsa zaten devletin okulları, yurtları var. Benim 2 çocuğum da şu anda üniversite okuyor. Biri örgün eğitim, biri de dışarıdan okuyor. Benim gibi hayalleri olanlar, devletin teşviklerine müracaat etsin." dedi.

Geçen hafta aşırı kar nedeniyle ahırın çatısının bir kısmının çöktüğünü, sonrasında soğuktan 1 hayvanının telef olduğunu belirten Özkan, yavrularla sayıları 19 olan büyükbaş hayvanlarının çoğunu geçici olarak akrabaları ve komşularının ahırına götürdüklerini ifade etti.

Çadır desteği sağlayan Büyükşehir ile Kocasinan Belediye başkanlarına teşekkür eden Özkan, bu zor günleri de atlatacaklarını kaydetti.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü 2. sınıfta okuyan 22 yaşındaki Yunus Emre Özkan ise kentten köye göç eden gençlerden biri olduğunu söyledi.

Şehir hayatını sıkıcı bulduğu ve pek sevmediği için bu durumu hiç yadırgamadığını belirten Özkan, burada mutlu olduğunu dile getirdi.

Bir işletmede destek hizmetleri personeli olarak çalışıp babasının yükünün bir kısmını omuzladığını anlatan Özkan, sevdiği baba mesleğini büyüterek devam ettirmek istediğini kaydetti. AA .